Жительница ХМАО пожаловалась, что ее ребенок не может получить паспорт

Жительница Нижневартовска (ХМАО) пожаловалась, что ее 14-летний сын не может получить паспорт. По ее словам, все дело в том, что в свидетельстве о рождении не поставлен штамп о гражданстве. Для того, чтобы это исправить, нужен паспорт отца, но он отказывается его давать, так как вартовчанка с ним развелась.
«Мама русская, отец русский. Оба получали паспорта в одном городе. Ребенок, тоже в этом же городе рожден. Развелись, не общаются. … Теперь ребенок паспорт не может получить в 14 лет, так как не стоит отметка о гражданстве! … Теперь ребенок в воздухе повис, так как отец не дает свой паспорт для этой печати и получения паспорта. … Теперь, даже если вы русские, но штампа нет, то дети ваши — просто мигранты», — написала женщина в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске».
По словам вартовчанки, на ее глазах происходили аналогичные ситуации и с другими детьми, чьи родители в разводе. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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