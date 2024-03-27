Жительница ХМАО пожаловалась, что ее ребенок не может получить паспорт

27 марта 2024 в 23:21 Размер текста - 17 +

Вартовчанин не может получить паспорт, потому что в его свидетельстве о рождении не стоит штамп о гражданстве Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Нижневартовска (ХМАО) пожаловалась, что ее 14-летний сын не может получить паспорт. По ее словам, все дело в том, что в свидетельстве о рождении не поставлен штамп о гражданстве. Для того, чтобы это исправить, нужен паспорт отца, но он отказывается его давать, так как вартовчанка с ним развелась. «Мама русская, отец русский. Оба получали паспорта в одном городе. Ребенок, тоже в этом же городе рожден. Развелись, не общаются. … Теперь ребенок паспорт не может получить в 14 лет, так как не стоит отметка о гражданстве! … Теперь ребенок в воздухе повис, так как отец не дает свой паспорт для этой печати и получения паспорта. … Теперь, даже если вы русские, но штампа нет, то дети ваши — просто мигранты», — написала женщина в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». По словам вартовчанки, на ее глазах происходили аналогичные ситуации и с другими детьми, чьи родители в разводе. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Нижневартовска (ХМАО) пожаловалась, что ее 14-летний сын не может получить паспорт. По ее словам, все дело в том, что в свидетельстве о рождении не поставлен штамп о гражданстве. Для того, чтобы это исправить, нужен паспорт отца, но он отказывается его давать, так как вартовчанка с ним развелась. «Мама русская, отец русский. Оба получали паспорта в одном городе. Ребенок, тоже в этом же городе рожден. Развелись, не общаются. … Теперь ребенок паспорт не может получить в 14 лет, так как не стоит отметка о гражданстве! … Теперь ребенок в воздухе повис, так как отец не дает свой паспорт для этой печати и получения паспорта. … Теперь, даже если вы русские, но штампа нет, то дети ваши — просто мигранты», — написала женщина в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». По словам вартовчанки, на ее глазах происходили аналогичные ситуации и с другими детьми, чьи родители в разводе. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.