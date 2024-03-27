27 марта 2024

В Челябинске одобрили проект нового ЖК, который построит экс-депутат гордумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилого комплекса запланировано на 2024—2026 годы Фото:

Проект нового жилого комплекса с МФЦ и торговыми объектами под Челябинском экспертная организация «Челэкспертиза» одобрила 27 марта. Микрорайон построит компания СЗ «А74», совладелец которой — экс-депутат гордумы Челябинска и совладелец крупной торговой сети Spar Дмитрий Бухарин. Об утверждении проекта сообщается на сайте госреестра.

«Проект строительства многоквартирного дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, многофункциональным центром с объектами торгового назначения в Сосновском районе. Экспертная организация „Челэкспертиза“ вынесла положительное заключение», — сообщается на сайте.

Как сообщается на сайте, новый жилой комплекс будет расположен рядом с поселком Терема. Участок находится примерно в 520 м от ориентира по направлению на запад. Участок площадью 20 га предназначен под многоэтажную жилую застройку. Общая площадь застройки составит 165 квадратных метров.

Новый жилой комплекс комфорт-класса будет включать 24 дома высотой девять этажей. В микрорайоне смогут проживать 5,5 тысяч жителей.

В начале 2024 года в кампании застройщика «А74» рассказали, что в Сосновском районе Челябинской области недалеко от поселка Терема возведут новый жилой комплекс на 24 дома и МФЦ с торговыми объектами. Собственником территории специализированный застройщик «А74» стал с декабря 2023 года. Строительство жилого комплекса запланировано на 2024—2026 годы.

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Проект нового жилого комплекса с МФЦ и торговыми объектами под Челябинском экспертная организация «Челэкспертиза» одобрила 27 марта. Микрорайон построит компания СЗ «А74», совладелец которой — экс-депутат гордумы Челябинска и совладелец крупной торговой сети Spar Дмитрий Бухарин. Об утверждении проекта сообщается на сайте госреестра. «Проект строительства многоквартирного дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, многофункциональным центром с объектами торгового назначения в Сосновском районе. Экспертная организация „Челэкспертиза“ вынесла положительное заключение», — сообщается на сайте. Как сообщается на сайте, новый жилой комплекс будет расположен рядом с поселком Терема. Участок находится примерно в 520 м от ориентира по направлению на запад. Участок площадью 20 га предназначен под многоэтажную жилую застройку. Общая площадь застройки составит 165 квадратных метров. Новый жилой комплекс комфорт-класса будет включать 24 дома высотой девять этажей. В микрорайоне смогут проживать 5,5 тысяч жителей. В начале 2024 года в кампании застройщика «А74» рассказали, что в Сосновском районе Челябинской области недалеко от поселка Терема возведут новый жилой комплекс на 24 дома и МФЦ с торговыми объектами. Собственником территории специализированный застройщик «А74» стал с декабря 2023 года. Строительство жилого комплекса запланировано на 2024—2026 годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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