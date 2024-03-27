Сотруднице Wildberries из ХМАО вынесли приговор за дискредитацию армии РФ

28 марта 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Сургутянке назначили штраф в 40 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сургутский городской суд назначил местной жительнице штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Сургутянка работает в пункте выдачи Wildberries. «В судебном заседании Хабибуллина А.С. пояснила, что факт совершения действий, указанных в протоколе, не оспаривает, в содеянном раскаивается. Дополнительно пояснила, что является студенткой колледжа, иногда подрабатывает в компании Wildberries на пункте выдачи товара», — говорится в картотеке Сургутского городского суда. Сургутянка опубликовала в интернете видеоролики с тегами, которые содержали высказывания, дискредитирующие армию России. «[Она] совершила публичные умышленные действия, направленные на искажение и дискредитацию использования вооруженных сил РФ осуществляющих специальную военную операцию в целях защиты интересов РФ и ее граждан», — сказано в материалах дела. Ранее URA.RU рассказывало, что другого жителя Сургута тоже осудили за дискредитацию вооруженных сил РФ. Тогда мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий в соцсети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сургутский городской суд назначил местной жительнице штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Сургутянка работает в пункте выдачи Wildberries. «В судебном заседании Хабибуллина А.С. пояснила, что факт совершения действий, указанных в протоколе, не оспаривает, в содеянном раскаивается. Дополнительно пояснила, что является студенткой колледжа, иногда подрабатывает в компании Wildberries на пункте выдачи товара», — говорится в картотеке Сургутского городского суда. Сургутянка опубликовала в интернете видеоролики с тегами, которые содержали высказывания, дискредитирующие армию России. «[Она] совершила публичные умышленные действия, направленные на искажение и дискредитацию использования вооруженных сил РФ осуществляющих специальную военную операцию в целях защиты интересов РФ и ее граждан», — сказано в материалах дела. Ранее URA.RU рассказывало, что другого жителя Сургута тоже осудили за дискредитацию вооруженных сил РФ. Тогда мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий в соцсети.