27 марта 2024

Сотруднице Wildberries из ХМАО вынесли приговор за дискредитацию армии РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, оглашение приговора, уголовное дело, арест, судебное заседание, суд, избрание меры пресечения
Сургутянке назначили штраф в 40 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сургутский городской суд назначил местной жительнице штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Сургутянка работает в пункте выдачи Wildberries.

«В судебном заседании Хабибуллина А.С. пояснила, что факт совершения действий, указанных в протоколе, не оспаривает, в содеянном раскаивается. Дополнительно пояснила, что является студенткой колледжа, иногда подрабатывает в компании Wildberries на пункте выдачи товара», — говорится в картотеке Сургутского городского суда.

Сургутянка опубликовала в интернете видеоролики с тегами, которые содержали высказывания, дискредитирующие армию России. «[Она] совершила публичные умышленные действия, направленные на искажение и дискредитацию использования вооруженных сил РФ осуществляющих специальную военную операцию в целях защиты интересов РФ и ее граждан», — сказано в материалах дела.

Ранее URA.RU рассказывало, что другого жителя Сургута тоже осудили за дискредитацию вооруженных сил РФ. Тогда мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий в соцсети.

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Сургутский городской суд назначил местной жительнице штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Сургутянка работает в пункте выдачи Wildberries. «В судебном заседании Хабибуллина А.С. пояснила, что факт совершения действий, указанных в протоколе, не оспаривает, в содеянном раскаивается. Дополнительно пояснила, что является студенткой колледжа, иногда подрабатывает в компании Wildberries на пункте выдачи товара», — говорится в картотеке Сургутского городского суда. Сургутянка опубликовала в интернете видеоролики с тегами, которые содержали высказывания, дискредитирующие армию России. «[Она] совершила публичные умышленные действия, направленные на искажение и дискредитацию использования вооруженных сил РФ осуществляющих специальную военную операцию в целях защиты интересов РФ и ее граждан», — сказано в материалах дела. Ранее URA.RU рассказывало, что другого жителя Сургута тоже осудили за дискредитацию вооруженных сил РФ. Тогда мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий в соцсети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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