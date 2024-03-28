Мэр Нижнего Тагила отчитался о борьбе с внезапными снегопадами. Видео

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Снежный буран и непогода. Челябинск, уборка снега, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, мороз
Работы по уборке снега прошли 28 марта Фото:

Дорожники организовали патрульную очистку снега на улицах Нижнего Тагила. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Владислав Пинаев.

«Дорожные службы проводят патрульную очистку улиц, пешеходных переходов, тротуаров, остановок и ступеней», — написал нижнетагильский мэр. Работы прошли 28 марта.

Свердловскую область в последние дни марта накрыл снегопад. Из-за чего МЧС и ГИБДД выпускали экстренные предупреждения о непогоде. Стоит отметить, что в январе гаишники отчитали дорожников за плохую уборку снега, пригрозив о вынужденном закрытии дорог, если не будут предприняты меры по ликвидации последствий снегопада.

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Дорожники организовали патрульную очистку снега на улицах Нижнего Тагила. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Владислав Пинаев. «Дорожные службы проводят патрульную очистку улиц, пешеходных переходов, тротуаров, остановок и ступеней», — написал нижнетагильский мэр. Работы прошли 28 марта. Свердловскую область в последние дни марта накрыл снегопад. Из-за чего МЧС и ГИБДД выпускали экстренные предупреждения о непогоде. Стоит отметить, что в январе гаишники отчитали дорожников за плохую уборку снега, пригрозив о вынужденном закрытии дорог, если не будут предприняты меры по ликвидации последствий снегопада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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