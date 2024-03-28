Дорожники организовали патрульную очистку снега на улицах Нижнего Тагила. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Владислав Пинаев.
«Дорожные службы проводят патрульную очистку улиц, пешеходных переходов, тротуаров, остановок и ступеней», — написал нижнетагильский мэр. Работы прошли 28 марта.
Свердловскую область в последние дни марта накрыл снегопад. Из-за чего МЧС и ГИБДД выпускали экстренные предупреждения о непогоде. Стоит отметить, что в январе гаишники отчитали дорожников за плохую уборку снега, пригрозив о вынужденном закрытии дорог, если не будут предприняты меры по ликвидации последствий снегопада.
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