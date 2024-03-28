В Пермском крае поймали подозреваемых в убийстве ветерана СВО

Оба подозреваемых отправлены в СИЗО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Следователи нашли и задержали двух подозреваемых, которые избили ветерана СВО Илью Терещенко. Спустя несколько дней избитый скончался в больнице. Подробности о преступлении и расследовании уголовного дела рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Преступление было совершено 7 марта. Трое мужчин находились в квартире в поселке Полазна. В какой-то момент между ними произошел конфликт, тогда 37-летний и 51-летний мужчины избили пермяка и сбежали с места преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности обоих подозреваемых были установлены, а сами они задержаны», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что ранее оба задержанных уже привлекались к уголовной ответственности. На время следствия они были отправлены в СИЗО. Сейчас продолжается проведение следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы. Мужчина, которого подозреваемые избили, скончался в больнице 27 марта. Он так и не пришел в сознание после случившегося. Погибший принимал участие в специальной военной операции, у него остались жена и ребенок.