Депутат Неверов: за мигрантами в РФ начнут следить с помощью цифрового профиля

29 марта 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

По мнению Неверова, система обеспечит безопасность не только жителям РФ, но и мигрантам Фото: Владимир Андреев © URA.RU На каждого приезжающего на заработки в Россию трудового мигранта планируется создать цифровой профиль, который позволит компетентным органам отслеживать перемещение человека из другого государства. Об этом заявил заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов. «Нужна качественная реализация сформированного плана по рынку труда до 2030 года. Будет создан цифровой профиль приехавшего на заработки человека. Куда он перемещается, когда у него истекают разрешительные документы, где он проживает, с кем. Любой переход на другую работу, увольнение — все должно быть под контролем компетентных органов», — сообщил Неверов в своем telegram-канале . Депутат отметил, что тема эта «болезненная, но требующая тщательного, вдумчивого подхода». Однако в конечном счете, это не только вопрос безопасности, но и вопрос соблюдения прав самих трудовых мигрантов. Этот вопрос будет обсуждаться на отчете Правительства, который состоится 3 апреля. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее выступил с предложением создать межфракционную рабочую группу, в обязанности которой входил бы анализ законодательства в части применения миграционной политики. Он заявил о необходимости проанализировать весь спектр законодательства, который имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На каждого приезжающего на заработки в Россию трудового мигранта планируется создать цифровой профиль, который позволит компетентным органам отслеживать перемещение человека из другого государства. Об этом заявил заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов. «Нужна качественная реализация сформированного плана по рынку труда до 2030 года. Будет создан цифровой профиль приехавшего на заработки человека. Куда он перемещается, когда у него истекают разрешительные документы, где он проживает, с кем. Любой переход на другую работу, увольнение — все должно быть под контролем компетентных органов», — сообщил Неверов в своем telegram-канале. Депутат отметил, что тема эта «болезненная, но требующая тщательного, вдумчивого подхода». Однако в конечном счете, это не только вопрос безопасности, но и вопрос соблюдения прав самих трудовых мигрантов. Этот вопрос будет обсуждаться на отчете Правительства, который состоится 3 апреля. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее выступил с предложением создать межфракционную рабочую группу, в обязанности которой входил бы анализ законодательства в части применения миграционной политики. Он заявил о необходимости проанализировать весь спектр законодательства, который имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени, пишет RT.