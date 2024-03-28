В Челябинске больше других свою работу любят косметологи и домашняя прислуга

«Авито Работа»: две трети челябинцев влюбились в свою профессию

29 марта 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Косметологи больше других челябинцев любят свою профессию Фото: Размик Закарян © URA.RU В список специалистов, которые больше остальных в Челябинске любят свою работу, вошли косметологи и домашняя прислуга. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», в целом в любви к своему занятию признались 64% горожан. «Чаще всего о любви к своей работе говорили представители индустрии фитнеса и салонов красоты. Три четверти представителей этой сферы признались в глубоком чувстве к своей профессии. Также свою работу любит домашний персонал, к которому относятся домработницы, няни и другие. В данной категории положительно ответил 61% челябинских респондентов», — рассказали URA.RU представители платформы. Как выяснили аналитики, треть челябинцев склонны находить отдельные позитивные черты места работы. И только 3% горожан не ощущают удовлетворения от дела, которым заняты. Динамика положительная: за год количество полюбивших свое занятие стало на 7% больше. В топе, кроме названых, оказались работники сферы искусства, развлечений и масс-медиа (74% — столько же, как и среди косметологов), медики и фармацевты (66% ответов), работники автомобильного бизнеса (63%). Увлечены делом программисты и работники телеком-индустрии (62% респондентов), представители онлайн-торговли, педагоги и ученые (всех по 60%), бухгалтеры (59%) и работающие в туризме (59%). Специалисты выделили ряд профессий с наибольшей динамикой за год. Среди них оказались бухгалтеры и финансисты, прибавившие численность влюбленных в профессию на 11%. Также высокий рост показали медики (плюс 12%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В список специалистов, которые больше остальных в Челябинске любят свою работу, вошли косметологи и домашняя прислуга. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», в целом в любви к своему занятию признались 64% горожан. «Чаще всего о любви к своей работе говорили представители индустрии фитнеса и салонов красоты. Три четверти представителей этой сферы признались в глубоком чувстве к своей профессии. Также свою работу любит домашний персонал, к которому относятся домработницы, няни и другие. В данной категории положительно ответил 61% челябинских респондентов», — рассказали URA.RU представители платформы. Как выяснили аналитики, треть челябинцев склонны находить отдельные позитивные черты места работы. И только 3% горожан не ощущают удовлетворения от дела, которым заняты. Динамика положительная: за год количество полюбивших свое занятие стало на 7% больше. В топе, кроме названых, оказались работники сферы искусства, развлечений и масс-медиа (74% — столько же, как и среди косметологов), медики и фармацевты (66% ответов), работники автомобильного бизнеса (63%). Увлечены делом программисты и работники телеком-индустрии (62% респондентов), представители онлайн-торговли, педагоги и ученые (всех по 60%), бухгалтеры (59%) и работающие в туризме (59%). Специалисты выделили ряд профессий с наибольшей динамикой за год. Среди них оказались бухгалтеры и финансисты, прибавившие численность влюбленных в профессию на 11%. Также высокий рост показали медики (плюс 12%).