На СВО погибли два бойца из Пермского края

29 марта 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Бойцы погибли при исполнении воинского долга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два бойца из Пермского края погибли в зоне специальной военной операции на Украине. Алексея Нерослова похоронили 26 марта в Оханском городском округе. Еще одна церемония прощания пройдет в Ординском муниципальном округе, где похоронят Виталия Танчинца. «26 декабря 2023 года при выполнении воинского долга в зоне СВО погиб наш земляк — Танчинец Виталий Юрьевич. Прощание с Виталием Юрьевичем состоится 29 марта в 11.00 часов в МБУК „Ординский Дом культуры“, по адресу: ул. Советская д. 26», — сообщили в администрации Ординского муниципального округа. Других данных о бойце не предоставляют. Про второго участника СВО, Алексея Нерослова, известно, что ему было 43 года. У него остались родители и сын. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два бойца из Пермского края погибли в зоне специальной военной операции на Украине. Алексея Нерослова похоронили 26 марта в Оханском городском округе. Еще одна церемония прощания пройдет в Ординском муниципальном округе, где похоронят Виталия Танчинца. «26 декабря 2023 года при выполнении воинского долга в зоне СВО погиб наш земляк — Танчинец Виталий Юрьевич. Прощание с Виталием Юрьевичем состоится 29 марта в 11.00 часов в МБУК „Ординский Дом культуры“, по адресу: ул. Советская д. 26», — сообщили в администрации Ординского муниципального округа. Других данных о бойце не предоставляют. Про второго участника СВО, Алексея Нерослова, известно, что ему было 43 года. У него остались родители и сын.