На СВО погибли два бойца из Пермского края

Два бойца из Пермского края погибли в зоне специальной военной операции на Украине. Алексея Нерослова похоронили 26 марта в Оханском городском округе. Еще одна церемония прощания пройдет в Ординском муниципальном округе, где похоронят Виталия Танчинца.
«26 декабря 2023 года при выполнении воинского долга в зоне СВО погиб наш земляк — Танчинец Виталий Юрьевич. Прощание с Виталием Юрьевичем состоится 29 марта в 11.00 часов в МБУК „Ординский Дом культуры“, по адресу: ул. Советская д. 26», — сообщили в администрации Ординского муниципального округа.
Других данных о бойце не предоставляют. Про второго участника СВО, Алексея Нерослова, известно, что ему было 43 года. У него остались родители и сын.
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Два бойца из Пермского края погибли в зоне специальной военной операции на Украине. Алексея Нерослова похоронили 26 марта в Оханском городском округе. Еще одна церемония прощания пройдет в Ординском муниципальном округе, где похоронят Виталия Танчинца. «26 декабря 2023 года при выполнении воинского долга в зоне СВО погиб наш земляк — Танчинец Виталий Юрьевич. Прощание с Виталием Юрьевичем состоится 29 марта в 11.00 часов в МБУК „Ординский Дом культуры“, по адресу: ул. Советская д. 26», — сообщили в администрации Ординского муниципального округа. Других данных о бойце не предоставляют. Про второго участника СВО, Алексея Нерослова, известно, что ему было 43 года. У него остались родители и сын.