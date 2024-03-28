28 марта 2024

На СВО погибли два бойца из Пермского края

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Бойцы погибли при исполнении воинского долга Фото:

Два бойца из Пермского края погибли в зоне специальной военной операции на Украине. Алексея Нерослова похоронили 26 марта в Оханском городском округе. Еще одна церемония прощания пройдет в Ординском муниципальном округе, где похоронят Виталия Танчинца.

«26 декабря 2023 года при выполнении воинского долга в зоне СВО погиб наш земляк — Танчинец Виталий Юрьевич. Прощание с Виталием Юрьевичем состоится 29 марта в 11.00 часов в МБУК „Ординский Дом культуры“, по адресу: ул. Советская д. 26», — сообщили в администрации Ординского муниципального округа.

Других данных о бойце не предоставляют. Про второго участника СВО, Алексея Нерослова, известно, что ему было 43 года. У него остались родители и сын.

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Два бойца из Пермского края погибли в зоне специальной военной операции на Украине. Алексея Нерослова похоронили 26 марта в Оханском городском округе. Еще одна церемония прощания пройдет в Ординском муниципальном округе, где похоронят Виталия Танчинца. «26 декабря 2023 года при выполнении воинского долга в зоне СВО погиб наш земляк — Танчинец Виталий Юрьевич. Прощание с Виталием Юрьевичем состоится 29 марта в 11.00 часов в МБУК „Ординский Дом культуры“, по адресу: ул. Советская д. 26», — сообщили в администрации Ординского муниципального округа. Других данных о бойце не предоставляют. Про второго участника СВО, Алексея Нерослова, известно, что ему было 43 года. У него остались родители и сын.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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