Челябинская область вошла в число регионов с самым дешевым бензином. Инфографика

«Промрейтинг»: Челябинская область вошла в топ-10 регионов с дешевым бензином

29 марта 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Челябинские автомобилисты могут пользоваться в регионе дешевым бензином Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинская область по итогам февраля заняла шестое место среди регионов с самым дешевым бензином. По данным аналитического агентства «Промрейтинг», стоимость литра составила 51,63 рубля. «Топ-10 регионов РФ с самым дешевым бензином. Челябинская область — 51,63 рубля», — отметили в агентстве. Соседство Челябинской области составили Новосибирская (51,22 рубля) и Рязанская область (51,73 рубля). Лидером аналитики признали Коми с ценой бензина 49,66 рубля за литр. В тройке лидеров оказались также Алтайский край и Курганская область. На десятом месте расположилась Саратовская область (52,21 рубля). Самый дорогой бензин в России, по данным «Промрейтинга», в Сахалинской области. В феврале стоимость топлива в регионе достигла 70,53 рубля. Аналитики подсчитали, что за год бензин в РФ подорожал на 7,9%. Цена бензина в Челябинской области разместила регион на шестом месте списка аналитическое агентство «Промрейтинг» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская область по итогам февраля заняла шестое место среди регионов с самым дешевым бензином. По данным аналитического агентства «Промрейтинг», стоимость литра составила 51,63 рубля. «Топ-10 регионов РФ с самым дешевым бензином. Челябинская область — 51,63 рубля», — отметили в агентстве. Соседство Челябинской области составили Новосибирская (51,22 рубля) и Рязанская область (51,73 рубля). Лидером аналитики признали Коми с ценой бензина 49,66 рубля за литр. В тройке лидеров оказались также Алтайский край и Курганская область. На десятом месте расположилась Саратовская область (52,21 рубля). Самый дорогой бензин в России, по данным «Промрейтинга», в Сахалинской области. В феврале стоимость топлива в регионе достигла 70,53 рубля. Аналитики подсчитали, что за год бензин в РФ подорожал на 7,9%.