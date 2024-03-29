Челябинская область по итогам февраля заняла шестое место среди регионов с самым дешевым бензином. По данным аналитического агентства «Промрейтинг», стоимость литра составила 51,63 рубля.
«Топ-10 регионов РФ с самым дешевым бензином. Челябинская область — 51,63 рубля», — отметили в агентстве.
Соседство Челябинской области составили Новосибирская (51,22 рубля) и Рязанская область (51,73 рубля). Лидером аналитики признали Коми с ценой бензина 49,66 рубля за литр. В тройке лидеров оказались также Алтайский край и Курганская область. На десятом месте расположилась Саратовская область (52,21 рубля).
Самый дорогой бензин в России, по данным «Промрейтинга», в Сахалинской области. В феврале стоимость топлива в регионе достигла 70,53 рубля. Аналитики подсчитали, что за год бензин в РФ подорожал на 7,9%.
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