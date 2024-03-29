Челябинская область вошла в число регионов с самым дешевым бензином. Инфографика

«Промрейтинг»: Челябинская область вошла в топ-10 регионов с дешевым бензином
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участники ралли "Шелковый путь" на АЗС Газпромнефти. Екатеринбург, бензин, азс газпромнефть, топливо, заправочный пистолет
Челябинские автомобилисты могут пользоваться в регионе дешевым бензином Фото:

Челябинская область по итогам февраля заняла шестое место среди регионов с самым дешевым бензином. По данным аналитического агентства «Промрейтинг», стоимость литра составила 51,63 рубля.

«Топ-10 регионов РФ с самым дешевым бензином. Челябинская область — 51,63 рубля», — отметили в агентстве.

Соседство Челябинской области составили Новосибирская (51,22 рубля) и Рязанская область (51,73 рубля). Лидером аналитики признали Коми с ценой бензина 49,66 рубля за литр. В тройке лидеров оказались также Алтайский край и Курганская область. На десятом месте расположилась Саратовская область (52,21 рубля).

Самый дорогой бензин в России, по данным «Промрейтинга», в Сахалинской области. В феврале стоимость топлива в регионе достигла 70,53 рубля. Аналитики подсчитали, что за год бензин в РФ подорожал на 7,9%.

Цена бензина в Челябинской области разместила регион на шестом месте списка
Цена бензина в Челябинской области разместила регион на шестом месте списка
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинская область по итогам февраля заняла шестое место среди регионов с самым дешевым бензином. По данным аналитического агентства «Промрейтинг», стоимость литра составила 51,63 рубля. «Топ-10 регионов РФ с самым дешевым бензином. Челябинская область — 51,63 рубля», — отметили в агентстве. Соседство Челябинской области составили Новосибирская (51,22 рубля) и Рязанская область (51,73 рубля). Лидером аналитики признали Коми с ценой бензина 49,66 рубля за литр. В тройке лидеров оказались также Алтайский край и Курганская область. На десятом месте расположилась Саратовская область (52,21 рубля). Самый дорогой бензин в России, по данным «Промрейтинга», в Сахалинской области. В феврале стоимость топлива в регионе достигла 70,53 рубля. Аналитики подсчитали, что за год бензин в РФ подорожал на 7,9%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...