У вице-губернаторов ХМАО появятся личные нейроассистенты

29 марта 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Собственные нейропомощники появятся у каждого вице-губернатора ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вслед за губернатором ХМАО Натальей Комаровой персональные нейроассистенты появятся и у заместителей главы региона. Об этом URA.RU рассказал вице-губернатор Югры Павел Ципорин, который курирует IT-блок в окружном правительстве. «Помощника для Натальи Владимировны мы запустили, сейчас дообучаем его под разные задачи. У нее появился планшет, куда встроена эта нейросеть. Этот ассистент может предоставлять всю необходимую информацию из государственных систем. Например, какое исполнение по госпрограммам, кто не успевает выполнить какое-то поручение. Будем тиражировать эту тему для вице-губернаторов», — рассказал Ципорин. Он также обозначил, что для каждого из заместителей губернатора нейроассистент будет настроен индивидуально, в соответствии с функционалом конкретного чиновника. «Ориентировочно, это проект будет реализован осенью», — добавил Ципорин. Ранее URA.RU сообщало, что IT-блок югорского правительства разрабатывает аналог нейросетевой модели ChatGPT для чиновников. По запросу нейросеть сможет сгенерировать проекты нормативных документов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вслед за губернатором ХМАО Натальей Комаровой персональные нейроассистенты появятся и у заместителей главы региона. Об этом URA.RU рассказал вице-губернатор Югры Павел Ципорин, который курирует IT-блок в окружном правительстве. «Помощника для Натальи Владимировны мы запустили, сейчас дообучаем его под разные задачи. У нее появился планшет, куда встроена эта нейросеть. Этот ассистент может предоставлять всю необходимую информацию из государственных систем. Например, какое исполнение по госпрограммам, кто не успевает выполнить какое-то поручение. Будем тиражировать эту тему для вице-губернаторов», — рассказал Ципорин. Он также обозначил, что для каждого из заместителей губернатора нейроассистент будет настроен индивидуально, в соответствии с функционалом конкретного чиновника. «Ориентировочно, это проект будет реализован осенью», — добавил Ципорин. Ранее URA.RU сообщало, что IT-блок югорского правительства разрабатывает аналог нейросетевой модели ChatGPT для чиновников. По запросу нейросеть сможет сгенерировать проекты нормативных документов.