У вице-губернаторов ХМАО появятся личные нейроассистенты

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Заседание общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами. Челябинск, чиновник, планшет, ноутбук, бизнесмен, макбук, деловой человек, компьютер, руки, брокер, дилер
Собственные нейропомощники появятся у каждого вице-губернатора ХМАО Фото:

Вслед за губернатором ХМАО Натальей Комаровой персональные нейроассистенты появятся и у заместителей главы региона. Об этом URA.RU рассказал вице-губернатор Югры Павел Ципорин, который курирует IT-блок в окружном правительстве.

«Помощника для Натальи Владимировны мы запустили, сейчас дообучаем его под разные задачи. У нее появился планшет, куда встроена эта нейросеть. Этот ассистент может предоставлять всю необходимую информацию из государственных систем. Например, какое исполнение по госпрограммам, кто не успевает выполнить какое-то поручение. Будем тиражировать эту тему для вице-губернаторов», — рассказал Ципорин.

Он также обозначил, что для каждого из заместителей губернатора нейроассистент будет настроен индивидуально, в соответствии с функционалом конкретного чиновника. «Ориентировочно, это проект будет реализован осенью», — добавил Ципорин.

Ранее URA.RU сообщало, что IT-блок югорского правительства разрабатывает аналог нейросетевой модели ChatGPT для чиновников. По запросу нейросеть сможет сгенерировать проекты нормативных документов.

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Вслед за губернатором ХМАО Натальей Комаровой персональные нейроассистенты появятся и у заместителей главы региона. Об этом URA.RU рассказал вице-губернатор Югры Павел Ципорин, который курирует IT-блок в окружном правительстве. «Помощника для Натальи Владимировны мы запустили, сейчас дообучаем его под разные задачи. У нее появился планшет, куда встроена эта нейросеть. Этот ассистент может предоставлять всю необходимую информацию из государственных систем. Например, какое исполнение по госпрограммам, кто не успевает выполнить какое-то поручение. Будем тиражировать эту тему для вице-губернаторов», — рассказал Ципорин. Он также обозначил, что для каждого из заместителей губернатора нейроассистент будет настроен индивидуально, в соответствии с функционалом конкретного чиновника. «Ориентировочно, это проект будет реализован осенью», — добавил Ципорин. Ранее URA.RU сообщало, что IT-блок югорского правительства разрабатывает аналог нейросетевой модели ChatGPT для чиновников. По запросу нейросеть сможет сгенерировать проекты нормативных документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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