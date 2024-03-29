Гастроэнтеролог раскрыла, что нужно завтракать на диете

Гастроэнтеролог Лебедева: омлет и авокадо на завтрак позволят забыть о голоде

29 марта 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Сбалансированный завтрак не даст проснуться чувству голода до самого обеда Фото: Денис Моргунов © URA.RU Оптимальным утренним блюдом для худеющих станет омлет и тост с авокадо. Такой завтрак не только быстрый, но и сытный, отметила эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева. «Для идеального завтрака подойдет одно яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, авокадо, листья зелени, а также семечки или орешки. Сыр лучше положить в омлет, а на тост выложить авокадо с зеленью», — цитирует News.ru эндокринолога, гастроэнтеролога Диляру Лебедеву. Такой завтрак позволит забыть о чувстве голода как минимум на шесть часов. Эксперт напомнила, что в основе правильного завтрака — белок, сложные углеводы и полезные жиры. URA.RU сообщало, какие блюда большинство россиян предпочитают есть на завтрак. По данным аналитиков, предпочтения людей в еде сильно меняются в зависимости от региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оптимальным утренним блюдом для худеющих станет омлет и тост с авокадо. Такой завтрак не только быстрый, но и сытный, отметила эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева. «Для идеального завтрака подойдет одно яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, авокадо, листья зелени, а также семечки или орешки. Сыр лучше положить в омлет, а на тост выложить авокадо с зеленью», — цитирует News.ru эндокринолога, гастроэнтеролога Диляру Лебедеву. Такой завтрак позволит забыть о чувстве голода как минимум на шесть часов. Эксперт напомнила, что в основе правильного завтрака — белок, сложные углеводы и полезные жиры. URA.RU сообщало, какие блюда большинство россиян предпочитают есть на завтрак. По данным аналитиков, предпочтения людей в еде сильно меняются в зависимости от региона.