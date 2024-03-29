29 марта 2024

Гастроэнтеролог раскрыла, что нужно завтракать на диете

Гастроэнтеролог Лебедева: омлет и авокадо на завтрак позволят забыть о голоде
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбалансированный завтрак не даст проснуться чувству голода до самого обеда Фото:

Оптимальным утренним блюдом для худеющих станет омлет и тост с авокадо. Такой завтрак не только быстрый, но и сытный, отметила эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

«Для идеального завтрака подойдет одно яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, авокадо, листья зелени, а также семечки или орешки. Сыр лучше положить в омлет, а на тост выложить авокадо с зеленью», — цитирует News.ru эндокринолога, гастроэнтеролога Диляру Лебедеву. Такой завтрак позволит забыть о чувстве голода как минимум на шесть часов.

Эксперт напомнила, что в основе правильного завтрака — белок, сложные углеводы и полезные жиры. URA.RU сообщало, какие блюда большинство россиян предпочитают есть на завтрак. По данным аналитиков, предпочтения людей в еде сильно меняются в зависимости от региона.

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Оптимальным утренним блюдом для худеющих станет омлет и тост с авокадо. Такой завтрак не только быстрый, но и сытный, отметила эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева. «Для идеального завтрака подойдет одно яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, авокадо, листья зелени, а также семечки или орешки. Сыр лучше положить в омлет, а на тост выложить авокадо с зеленью», — цитирует News.ru эндокринолога, гастроэнтеролога Диляру Лебедеву. Такой завтрак позволит забыть о чувстве голода как минимум на шесть часов. Эксперт напомнила, что в основе правильного завтрака — белок, сложные углеводы и полезные жиры. URA.RU сообщало, какие блюда большинство россиян предпочитают есть на завтрак. По данным аналитиков, предпочтения людей в еде сильно меняются в зависимости от региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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