Серовский тракт перекрыли из-за угрозы ЧП

Участок Серовского тракта перекрыли — вероятно, из-за угрозы обрушения моста. Об этом сообщил официальный telegram-канал УГИБДД Свердловской области.
«Госавтоинспекция Свердловской области информирует автомобилистов о перекрытии автодороги „Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов“ со 146 по 153 км в оба направления в связи с угрозой обрушения мостовой конструкции», — говорится в посте. Позднее ведомство поменяло его содержание, изменив формулировку на: «проведение ремонтных работ мостовой конструкции».
Объехать перекрытый участок трассы можно через Серебрянский тракт. В ведомстве отметили, что экипажи ДПС оказывают помощь автомобилистам при проезде аварийного участка.
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