29 марта 2024

Серовский тракт перекрыли из-за угрозы ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, светофор, ремонт моста, трасса м5, реверсивное движение
ГИБДД сначала предупредило, что мост на трассе может обрушится, но позже исправили сообщение (Архивное фото) Фото:

Участок Серовского тракта перекрыли — вероятно, из-за угрозы обрушения моста. Об этом сообщил официальный telegram-канал УГИБДД Свердловской области.

«Госавтоинспекция Свердловской области информирует автомобилистов о перекрытии автодороги „Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов“ со 146 по 153 км в оба направления в связи с угрозой обрушения мостовой конструкции», — говорится в посте. Позднее ведомство поменяло его содержание, изменив формулировку на: «проведение ремонтных работ мостовой конструкции».

Объехать перекрытый участок трассы можно через Серебрянский тракт. В ведомстве отметили, что экипажи ДПС оказывают помощь автомобилистам при проезде аварийного участка.

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Участок Серовского тракта перекрыли — вероятно, из-за угрозы обрушения моста. Об этом сообщил официальный telegram-канал УГИБДД Свердловской области. «Госавтоинспекция Свердловской области информирует автомобилистов о перекрытии автодороги „Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов“ со 146 по 153 км в оба направления в связи с угрозой обрушения мостовой конструкции», — говорится в посте. Позднее ведомство поменяло его содержание, изменив формулировку на: «проведение ремонтных работ мостовой конструкции». Объехать перекрытый участок трассы можно через Серебрянский тракт. В ведомстве отметили, что экипажи ДПС оказывают помощь автомобилистам при проезде аварийного участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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