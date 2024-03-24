В ХМАО взлетели цены на хлеб

Стоимость хлеба в ХМАО выросла на 6,5%

25 марта 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Больше всего подорожали изделия из пшеничной муки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость хлеба и мучных изделий. Больше всего с конца прошлого года подорожала продукция из пшеничной муки — на 6,5%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата. «Стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов, по данным на середину марта, в среднем по региону составляет около 107 рублей за килограмм продукции. В конце декабря 2023 года цена была на уровне 100 рублей», — следует из статистики ведомства. Хлеб из ржаной муки тоже подорожал за это время. Однако рост стоимости продукции составил лишь около 3,5%. При этом среди крупных городов ржаные изделия дороже всего продают в Сургуте — около 119 рублей за килограмм. А самый дорогой пшеничный хлеб пекут в Ханты-Мансийске (123 рубля за кг). Ранее URA.RU рассказывало, что хлебозавод Сургута решил резко поднять цены. Причиной стал рост стоимости производства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость хлеба и мучных изделий. Больше всего с конца прошлого года подорожала продукция из пшеничной муки — на 6,5%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата. «Стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов, по данным на середину марта, в среднем по региону составляет около 107 рублей за килограмм продукции. В конце декабря 2023 года цена была на уровне 100 рублей», — следует из статистики ведомства. Хлеб из ржаной муки тоже подорожал за это время. Однако рост стоимости продукции составил лишь около 3,5%. При этом среди крупных городов ржаные изделия дороже всего продают в Сургуте — около 119 рублей за килограмм. А самый дорогой пшеничный хлеб пекут в Ханты-Мансийске (123 рубля за кг). Ранее URA.RU рассказывало, что хлебозавод Сургута решил резко поднять цены. Причиной стал рост стоимости производства.