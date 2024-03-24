24 марта 2024

В ХМАО взлетели цены на хлеб

Стоимость хлеба в ХМАО выросла на 6,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты. Тюмень, хлеб, булка хлеба
Больше всего подорожали изделия из пшеничной муки Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость хлеба и мучных изделий. Больше всего с конца прошлого года подорожала продукция из пшеничной муки — на 6,5%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата.

«Стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов, по данным на середину марта, в среднем по региону составляет около 107 рублей за килограмм продукции. В конце декабря 2023 года цена была на уровне 100 рублей», — следует из статистики ведомства.

Хлеб из ржаной муки тоже подорожал за это время. Однако рост стоимости продукции составил лишь около 3,5%. При этом среди крупных городов ржаные изделия дороже всего продают в Сургуте — около 119 рублей за килограмм. А самый дорогой пшеничный хлеб пекут в Ханты-Мансийске (123 рубля за кг).

Ранее URA.RU рассказывало, что хлебозавод Сургута решил резко поднять цены. Причиной стал рост стоимости производства.

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В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость хлеба и мучных изделий. Больше всего с конца прошлого года подорожала продукция из пшеничной муки — на 6,5%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата. «Стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов, по данным на середину марта, в среднем по региону составляет около 107 рублей за килограмм продукции. В конце декабря 2023 года цена была на уровне 100 рублей», — следует из статистики ведомства. Хлеб из ржаной муки тоже подорожал за это время. Однако рост стоимости продукции составил лишь около 3,5%. При этом среди крупных городов ржаные изделия дороже всего продают в Сургуте — около 119 рублей за килограмм. А самый дорогой пшеничный хлеб пекут в Ханты-Мансийске (123 рубля за кг). Ранее URA.RU рассказывало, что хлебозавод Сургута решил резко поднять цены. Причиной стал рост стоимости производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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