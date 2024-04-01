Термы «Юга» в Горном Щите достроятся в 2025 году

Термальный комплекс «Юга» полностью достроится ко второму кварталу 2025 года. Общая стоимость комплекса составит 2,5 млрд рублей.
«Ко второму кварталу 2025 года под Екатеринбургом, в пос. Горный Щит, полностью достроят термальный комплекс „Юга“. Планируется, что он будет включать в себя отель, конференц-зал, летнюю площадку с баром», — пишет «Коммерсантъ Екатеринбург».
К лету 2024 года уже должны будут появится шесть домов на четыре человека и один двухэтажный дом на восемь человек. Сейчас комплекс в выходные посещают более двух тысяч человек.
1 апреля в комплексе открылся водный аттракцион — флоурайдер. Корреспонденты URA.RU проверили свои силы на «волне».
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