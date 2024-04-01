01 апреля 2024

Термы «Юга» в Горном Щите достроятся в 2025 году

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Термальный комплекс «Юга». Екатеринбург, термальный комплекс юга
В комплексе появятся отель, конференц-зал и летняя площадка с баром (архивное фото) Фото:

Термальный комплекс «Юга» полностью достроится ко второму кварталу 2025 года. Общая стоимость комплекса составит 2,5 млрд рублей.

«Ко второму кварталу 2025 года под Екатеринбургом, в пос. Горный Щит, полностью достроят термальный комплекс „Юга“. Планируется, что он будет включать в себя отель, конференц-зал, летнюю площадку с баром», — пишет «Коммерсантъ Екатеринбург».

К лету 2024 года уже должны будут появится шесть домов на четыре человека и один двухэтажный дом на восемь человек. Сейчас комплекс в выходные посещают более двух тысяч человек.

1 апреля в комплексе открылся водный аттракцион — флоурайдер. Корреспонденты URA.RU проверили свои силы на «волне».

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Термальный комплекс «Юга» полностью достроится ко второму кварталу 2025 года. Общая стоимость комплекса составит 2,5 млрд рублей. «Ко второму кварталу 2025 года под Екатеринбургом, в пос. Горный Щит, полностью достроят термальный комплекс „Юга“. Планируется, что он будет включать в себя отель, конференц-зал, летнюю площадку с баром», — пишет «Коммерсантъ Екатеринбург». К лету 2024 года уже должны будут появится шесть домов на четыре человека и один двухэтажный дом на восемь человек. Сейчас комплекс в выходные посещают более двух тысяч человек. 1 апреля в комплексе открылся водный аттракцион — флоурайдер. Корреспонденты URA.RU проверили свои силы на «волне».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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