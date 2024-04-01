Термы «Юга» в Горном Щите достроятся в 2025 году

02 апреля 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

В комплексе появятся отель, конференц-зал и летняя площадка с баром (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Термальный комплекс «Юга» полностью достроится ко второму кварталу 2025 года. Общая стоимость комплекса составит 2,5 млрд рублей.



«Ко второму кварталу 2025 года под Екатеринбургом, в пос. Горный Щит, полностью достроят термальный комплекс „Юга“. Планируется, что он будет включать в себя отель, конференц-зал, летнюю площадку с баром», — пишет «Коммерсантъ Екатеринбург».



К лету 2024 года уже должны будут появится шесть домов на четыре человека и один двухэтажный дом на восемь человек. Сейчас комплекс в выходные посещают более двух тысяч человек.



1 апреля в комплексе открылся водный аттракцион — флоурайдер. Корреспонденты URA.RU проверили свои силы на «волне». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Термальный комплекс «Юга» полностью достроится ко второму кварталу 2025 года. Общая стоимость комплекса составит 2,5 млрд рублей. «Ко второму кварталу 2025 года под Екатеринбургом, в пос. Горный Щит, полностью достроят термальный комплекс „Юга“. Планируется, что он будет включать в себя отель, конференц-зал, летнюю площадку с баром», — пишет «Коммерсантъ Екатеринбург». К лету 2024 года уже должны будут появится шесть домов на четыре человека и один двухэтажный дом на восемь человек. Сейчас комплекс в выходные посещают более двух тысяч человек. 1 апреля в комплексе открылся водный аттракцион — флоурайдер. Корреспонденты URA.RU проверили свои силы на «волне».