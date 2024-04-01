Улицы Перми стали опаснее для горожан

Пермяки стали чаще получать травмы на улицах города

02 апреля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Перемещаться по Перми иногда опасно для здоровья Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Перми с приходом весны стали чаще травмироваться на улицах города. Об этом говорят данные Пермской станции скорой медицинской помощи. По итогам марта врачи выезжали 896 раз, чтобы помочь пострадавшим в общественных местах. «Итоги марта. Травмы на улице, в общественных местах — 896», — сообщает станция в соцсети «ВКонтакте». В феврале подобных случаев было зафиксировано 788. Также в марте три человека пострадали от падения снега и льда с крыш. В феврале был один пострадавший. Региональное ГУ МЧС в марте постоянно предупреждает пермяков о гололедице. На гололед, сосульки и неубранный снег жители всю зиму жаловались властям. Ранее URA.RU рассказывало, что снег с крыши дома рухнул на женщину в Чусовом. Серьезных травм она не получила. А в Березниках упавшая глыба льда убила девушку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми с приходом весны стали чаще травмироваться на улицах города. Об этом говорят данные Пермской станции скорой медицинской помощи. По итогам марта врачи выезжали 896 раз, чтобы помочь пострадавшим в общественных местах. «Итоги марта. Травмы на улице, в общественных местах — 896», — сообщает станция в соцсети «ВКонтакте». В феврале подобных случаев было зафиксировано 788. Также в марте три человека пострадали от падения снега и льда с крыш. В феврале был один пострадавший. Региональное ГУ МЧС в марте постоянно предупреждает пермяков о гололедице. На гололед, сосульки и неубранный снег жители всю зиму жаловались властям. Ранее URA.RU рассказывало, что снег с крыши дома рухнул на женщину в Чусовом. Серьезных травм она не получила. А в Березниках упавшая глыба льда убила девушку.