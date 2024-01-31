Пермяки оставили на портале властей тысячи жалоб на снег и сосульки

Количество жалоб на портале «Управляем вместе» за неделю выросло в три раза

01 февраля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Горожане недовольны тем, как город очищают от снега и сосулек Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жители Перми стали чаще обращаться на портал «Управляем вместе», созданный региональными властями. За неделю с 17 по 23 января горожане направили более трех тысяч сообщений. Чаще всего пермяки жаловались на неубранный снег, а также на сосульки и гололед. Информация приводится на портале «Управляем вместе». «С 17 по 23 января на портал поступило 3 093 сообщения — на 2 200 больше, чем неделей ранее. Самыми частыми поводами для обращений пользователей стали „зимние“ темы (неубранный снег, гололед, сосульки) — 2 551 сообщение, нарушения в работе уличных приборов освещения (114 сообщений), некачественная уборка мусора и свалки (85 сообщений)», — говорится на портале. В лидерах по количеству решенных проблем стали Пермь, Чайковский и Соликамск. URA.RU рассказывало, что поводом для обращения на портал «Управляем вместе» стала плохая уборка снега в ЖК «Арсенал» в Свердловском районе Перми. А в Мотовилихинском районе города жители обратили внимание на расселенный дом, который, по их мнению, представляет опасность из-за неубранного на крыше снега. Проект «Управляем вместе» создан в 2017 году по инициативе экс-губернатора Прикамья Максима Решетникова. С помощью него жители региона могут рассказать о проблемах в сфере благоустройства и внести свои предложения в программу развития Пермского края. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Перми стали чаще обращаться на портал «Управляем вместе», созданный региональными властями. За неделю с 17 по 23 января горожане направили более трех тысяч сообщений. Чаще всего пермяки жаловались на неубранный снег, а также на сосульки и гололед. Информация приводится на портале «Управляем вместе». «С 17 по 23 января на портал поступило 3 093 сообщения — на 2 200 больше, чем неделей ранее. Самыми частыми поводами для обращений пользователей стали „зимние“ темы (неубранный снег, гололед, сосульки) — 2 551 сообщение, нарушения в работе уличных приборов освещения (114 сообщений), некачественная уборка мусора и свалки (85 сообщений)», — говорится на портале. В лидерах по количеству решенных проблем стали Пермь, Чайковский и Соликамск. URA.RU рассказывало, что поводом для обращения на портал «Управляем вместе» стала плохая уборка снега в ЖК «Арсенал» в Свердловском районе Перми. А в Мотовилихинском районе города жители обратили внимание на расселенный дом, который, по их мнению, представляет опасность из-за неубранного на крыше снега. Проект «Управляем вместе» создан в 2017 году по инициативе экс-губернатора Прикамья Максима Решетникова. С помощью него жители региона могут рассказать о проблемах в сфере благоустройства и внести свои предложения в программу развития Пермского края.