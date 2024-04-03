В Нефтеюганском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которая известная большим числом аварий, столкнулись два грузовика. Один из водителей получил травмы, сообщает окружная Госавтоинспекция.
«На 717 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе 42-летний водитель Mercedes, по предварительным данным, не выдержал необходимую дистанцию до впереди движущегося Man и допустил с ним столкновение. В результате происшествия водитель Mercedes получил травмы», — говорится в telegram-канале ведомства.
Сотрудники ГИБДД попросили водителей выбирать скоростной режим в зависимости от дорожных и погодных условий. А также избегать резких торможений и перестроений на другую полосу.
Ранее URA.RU рассказывало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. В аварии погиб один из водителей, а его сын получил множественные травмы.
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