На тюменской «трассе смерти» в ХМАО столкнулись два грузовика. Фото

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла авария с двумя грузовиками
© Служба новостей «URA.RU»
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Косули. Кетовский район. Курган, зима, трасса, трасса курган екатеринбург, Автодорога P-354
Авария произошла в Нефтеюганском районе Фото:

В Нефтеюганском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которая известная большим числом аварий, столкнулись два грузовика. Один из водителей получил травмы, сообщает окружная Госавтоинспекция.

«На 717 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе 42-летний водитель Mercedes, по предварительным данным, не выдержал необходимую дистанцию до впереди движущегося Man и допустил с ним столкновение. В результате происшествия водитель Mercedes получил травмы», — говорится в telegram-канале ведомства.

Сотрудники ГИБДД попросили водителей выбирать скоростной режим в зависимости от дорожных и погодных условий. А также избегать резких торможений и перестроений на другую полосу.

Ранее URA.RU рассказывало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. В аварии погиб один из водителей, а его сын получил множественные травмы.

На трассе столкнулись два грузовика
На трассе столкнулись два грузовика
Фото:

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В Нефтеюганском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которая известная большим числом аварий, столкнулись два грузовика. Один из водителей получил травмы, сообщает окружная Госавтоинспекция. «На 717 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе 42-летний водитель Mercedes, по предварительным данным, не выдержал необходимую дистанцию до впереди движущегося Man и допустил с ним столкновение. В результате происшествия водитель Mercedes получил травмы», — говорится в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД попросили водителей выбирать скоростной режим в зависимости от дорожных и погодных условий. А также избегать резких торможений и перестроений на другую полосу. Ранее URA.RU рассказывало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. В аварии погиб один из водителей, а его сын получил множественные травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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