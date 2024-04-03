На тюменской «трассе смерти» в ХМАО столкнулись два грузовика. Фото

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла авария с двумя грузовиками

03 апреля 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Авария произошла в Нефтеюганском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которая известная большим числом аварий, столкнулись два грузовика. Один из водителей получил травмы, сообщает окружная Госавтоинспекция. «На 717 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе 42-летний водитель Mercedes, по предварительным данным, не выдержал необходимую дистанцию до впереди движущегося Man и допустил с ним столкновение. В результате происшествия водитель Mercedes получил травмы», — говорится в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД попросили водителей выбирать скоростной режим в зависимости от дорожных и погодных условий. А также избегать резких торможений и перестроений на другую полосу. Ранее URA.RU рассказывало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. В аварии погиб один из водителей, а его сын получил множественные травмы. На трассе столкнулись два грузовика Фото: автор неизвестен, telegram-канал «Госавтоинспекция Югры» (https://t.me/ugibdd86) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нефтеюганском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которая известная большим числом аварий, столкнулись два грузовика. Один из водителей получил травмы, сообщает окружная Госавтоинспекция. «На 717 км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе 42-летний водитель Mercedes, по предварительным данным, не выдержал необходимую дистанцию до впереди движущегося Man и допустил с ним столкновение. В результате происшествия водитель Mercedes получил травмы», — говорится в telegram-канале ведомства. Сотрудники ГИБДД попросили водителей выбирать скоростной режим в зависимости от дорожных и погодных условий. А также избегать резких торможений и перестроений на другую полосу. Ранее URA.RU рассказывало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП. В аварии погиб один из водителей, а его сын получил множественные травмы.