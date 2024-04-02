Мошенники обманывают людей от лица свердловского мэра

Мэр Лесного (Свердловская область) Сергей Черепанов предупредил, что мошенники пытаются выманить деньги у жителей города под его именем. Аферисты ссылаются на якобы проверку со стороны силовых структур.
«Сегодня вновь мошенники пытались ввести в заблуждение жителей города, направив сообщение с „липового“ телефона с двойника моего канала. Я убедительно прошу вас не реагировать на такие сообщения», — написал Черепанов в своем telegram-канале.
В случае сомнений мэр просит связаться с ним. «Мошенники могут обратиться к вам также от имени руководителей силовых структур или других руководителей», — отметил он.
Похожая ситуация произошла с главой Березовского Евгением Писцовым. Злоумышленники выманивали деньги у знакомых и подписчиков мэра. Он уверяет, что сам с подобными просьбами ни к кому не может обращаться.
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