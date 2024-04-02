02 апреля 2024

Мошенники обманывают людей от лица свердловского мэра

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Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, жулик, киберпреступность, обман, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, жульничество, хищение, пиратство
Мошенники также ссылаются на фейковую проверку от силовиков Фото:

Мэр Лесного (Свердловская область) Сергей Черепанов предупредил, что мошенники пытаются выманить деньги у жителей города под его именем. Аферисты ссылаются на якобы проверку со стороны силовых структур.

«Сегодня вновь мошенники пытались ввести в заблуждение жителей города, направив сообщение с „липового“ телефона с двойника моего канала. Я убедительно прошу вас не реагировать на такие сообщения», — написал Черепанов в своем telegram-канале.

В случае сомнений мэр просит связаться с ним. «Мошенники могут обратиться к вам также от имени руководителей силовых структур или других руководителей», — отметил он.

Похожая ситуация произошла с главой Березовского Евгением Писцовым. Злоумышленники выманивали деньги у знакомых и подписчиков мэра. Он уверяет, что сам с подобными просьбами ни к кому не может обращаться.

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Мэр Лесного (Свердловская область) Сергей Черепанов предупредил, что мошенники пытаются выманить деньги у жителей города под его именем. Аферисты ссылаются на якобы проверку со стороны силовых структур. «Сегодня вновь мошенники пытались ввести в заблуждение жителей города, направив сообщение с „липового“ телефона с двойника моего канала. Я убедительно прошу вас не реагировать на такие сообщения», — написал Черепанов в своем telegram-канале. В случае сомнений мэр просит связаться с ним. «Мошенники могут обратиться к вам также от имени руководителей силовых структур или других руководителей», — отметил он. Похожая ситуация произошла с главой Березовского Евгением Писцовым. Злоумышленники выманивали деньги у знакомых и подписчиков мэра. Он уверяет, что сам с подобными просьбами ни к кому не может обращаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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