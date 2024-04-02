02 апреля 2024

Роспотребнадзор проверит екатеринбургский аквапарк после пожара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, шеврон, роспотребнадзор
Специалисты проанализируют показатели воздуха Фото:

Роспотребнадзор проверит аквапарк «Лимпопо» из-за жалоб сотрудников о саже и запахе гари, которые остались после пожара в сауне на цокольном этаже. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Южный Екатринбургский отдел Управления Роспотребнадзора выдал в адрес юрлица предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий», — пишет telegram-канал «Роспотребнадзор. Свердловская область». Также аквапарк обязали провести дезинфекцию помещений, лабораторный контроль качества воды и воздуха.

Пожар произошел в ночь на 2 апреля. Предварительно, огонь охватил 50 квадратных метров. Из расположенной рядом гостиницы эвакуировали 128 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор проверит аквапарк «Лимпопо» из-за жалоб сотрудников о саже и запахе гари, которые остались после пожара в сауне на цокольном этаже. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Южный Екатринбургский отдел Управления Роспотребнадзора выдал в адрес юрлица предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий», — пишет telegram-канал «Роспотребнадзор. Свердловская область». Также аквапарк обязали провести дезинфекцию помещений, лабораторный контроль качества воды и воздуха. Пожар произошел в ночь на 2 апреля. Предварительно, огонь охватил 50 квадратных метров. Из расположенной рядом гостиницы эвакуировали 128 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...