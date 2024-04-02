Роспотребнадзор проверит екатеринбургский аквапарк после пожара

Роспотребнадзор проверит аквапарк «Лимпопо» из-за жалоб сотрудников о саже и запахе гари, которые остались после пожара в сауне на цокольном этаже. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Южный Екатринбургский отдел Управления Роспотребнадзора выдал в адрес юрлица предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий», — пишет telegram-канал «Роспотребнадзор. Свердловская область». Также аквапарк обязали провести дезинфекцию помещений, лабораторный контроль качества воды и воздуха.
Пожар произошел в ночь на 2 апреля. Предварительно, огонь охватил 50 квадратных метров. Из расположенной рядом гостиницы эвакуировали 128 человек.
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