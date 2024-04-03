Жители поселка под Челябинском просят запустить до них маршрутку

Жители поселка Осиновка под Челябинском просят запустить до них маршрут общественного транспорта. До ближайшей остановки им приходится сейчас идти четыре километра в соседний поселок Малиновка. В региональном миндоре URA.RU сообщили, что перевозчик уже изучает потенциальный пассажиропоток.
«Очень много пенсионеров, которые не имеют свой автомобиль. Дети, которые вынуждены идти пешком, чтобы уехать в школу. Жители деревни не могут добраться до аптеки, ФАПа, почты, магазина и все вынуждены идти пешком, а это четыре километра в любую погоду — хоть в морозы и снегопады, хоть в ливень и грозу», — пишут жители поселка в группе «Текслер помоги» в соцсети «ВКтнтакте». Они просят продлить маршрут №157, который останавливается в соседнем поселке Малиновка, куда им приходится ходить пешком.
На запрос URA.RU в региональном миндоре подтвердили, что сейчас транспортное обслуживание деревни Осиновка не осуществляется. В ведомстве уточнили, что деревня Осиновка находится в четырех километрах от деревни Малиновка, через которую проходит трасса межмуниципального автобусного маршрута № 157 «Лесной остров — Челябинск (Чичерина)».
«В связи с тем, что перевозчик осуществляет перевозки по нерегулируемому тарифу, изменение трассы маршрута требует его согласия и подачи заявки на изменение маршрута. ОГКУ „Организатор перевозок Челябинской области“ перевозчику направлено письмо о возможности изменения трассы маршрута с заездом в деревню Осиновка. Перевозчик в настоящее время изучает потенциальный пассажиропоток, затем направит нам ответ», — ответили в пресс-службе ведомства.
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