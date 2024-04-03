В Соликамске волонтеры ищут овощи, чтобы заготовить еду для бойцов СВО

Волонтерам срочно требуются свежие свекла, морковь, лук и болгарский перец Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Соликамск Пермского края у волонтеров, активно помогающих фронту, закончились овощи для приготовления сублимированных продуктов. Из-за этого встал процесс заготовки еды быстрого приготовления, которую отправляют бойцам в зону СВО. Об этом сообщается в группе «Zа наших Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению, работа цеха по производству еды быстрого приготовления затормозилась. Полки опустели. Сушеных овощей нет совсем. Очень нужны: свекла, морковь, лук, болгарский перец. Без этих овощей мы, как без рук», — написали волонтеры. Они попросили горожан принести свежие овощи для сушки в ТЦ «Экватор», чтобы восстановить процесс производства сублимированной еды.

Ранее волонтерское сообщество «Zа наших Соликамск и не только» отчиталось о пожертвованиях на помощь бойцам. На собранные средства горожане приобрели спецтехнику, обмундирование и оборудование для участников спецоперации.