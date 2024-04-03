Суд повторно рассмотрит просьбу лидера челябинской банды «Турбазовские» об УДО

04 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Суд повторно рассмотрит ходатайство Сергея Чащина об УДО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Копейский горсуд (Челябинская область) повторно рассмотрит ходатайство лидера миасской ОПГ «Турбазовские» Сергея Чащина об условно-досрочном освобождении (УДО). Дело появилось в электронной базе суда. «Предмет ходатайства: об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ. Лицо, в отношении которого поступил материал: Чащин Сергей Михайлович», — говорится в карточке дела. Дата и время заседания пока не назначены. Чащин уже пытался избавиться от наказания досрочно. Однако в первый раз суд отказал ему в удовлетворении ходатайства об УДО. Данное решение лидер группировки удачно обжаловал в суде апелляционной инстанции. Дело было направлено в суд первой инстанции для повторного рассмотрения в ином составе. История «Турбазовских» началась в 90-е годы прошлого века. Первым лидером группировки стал Олег Георгица. После его убийства 1998 году власть перешла сначала Михаилу Пуртову, а затем к Чащину. Он сделал из группировки, занимающейся простым рэкетом, одну из самых грозных банд в России. На ее счету около 50 тяжких и особо тяжких преступлений по всей стране. Разгром группировки правоохранительными органами начался в 2012 году. Чащин и все его приближенные были задержаны. Им были предъявлены обвинения. В ходе предварительного следствия лидер ОПГ заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого рассказал о заказчике убийств. Им стал бывший глава Миасса Виктор Ардабьевский, который был задержан и скончался в СИЗО «Матросская тишина» так и не дождавшись суда. Суд над Чащиным состоялся в летом 2014 года. После изучения материалов дела, объем которого составил 63 тома, суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Колонию Чащин покинул в феврале 2023 года. Оставшийся срок ему заменили принудительными работами. Других членов банды осудили на более долгие сроки, вплоть до пожизненных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Копейский горсуд (Челябинская область) повторно рассмотрит ходатайство лидера миасской ОПГ «Турбазовские» Сергея Чащина об условно-досрочном освобождении (УДО). Дело появилось в электронной базе суда. «Предмет ходатайства: об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ. Лицо, в отношении которого поступил материал: Чащин Сергей Михайлович», — говорится в карточке дела. Дата и время заседания пока не назначены. Чащин уже пытался избавиться от наказания досрочно. Однако в первый раз суд отказал ему в удовлетворении ходатайства об УДО. Данное решение лидер группировки удачно обжаловал в суде апелляционной инстанции. Дело было направлено в суд первой инстанции для повторного рассмотрения в ином составе. История «Турбазовских» началась в 90-е годы прошлого века. Первым лидером группировки стал Олег Георгица. После его убийства 1998 году власть перешла сначала Михаилу Пуртову, а затем к Чащину. Он сделал из группировки, занимающейся простым рэкетом, одну из самых грозных банд в России. На ее счету около 50 тяжких и особо тяжких преступлений по всей стране. Разгром группировки правоохранительными органами начался в 2012 году. Чащин и все его приближенные были задержаны. Им были предъявлены обвинения. В ходе предварительного следствия лидер ОПГ заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого рассказал о заказчике убийств. Им стал бывший глава Миасса Виктор Ардабьевский, который был задержан и скончался в СИЗО «Матросская тишина» так и не дождавшись суда. Суд над Чащиным состоялся в летом 2014 года. После изучения материалов дела, объем которого составил 63 тома, суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Колонию Чащин покинул в феврале 2023 года. Оставшийся срок ему заменили принудительными работами. Других членов банды осудили на более долгие сроки, вплоть до пожизненных.