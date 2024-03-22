Лидер челябинской ОПГ «Турбазовские» Чащин удачно оспорил отказ в УДО

Суд вновь рассмотрит ходатайство Сергея Чащина об условно-досрочном освобождении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер челябинской ОПГ «Турбазовские» Сергей Чащин, которому отказали в условно-досрочном освобождении (УДО), удачно оспорил это решение в апелляции. Как сообщили URA.RU 22 марта в пресс-службе Челябинского облсуда, материал был направлен на новое рассмотрение.

«Рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката, действующего в интересах осужденного Чащина Сергея, в связи с существенным нарушением УПК, суд отменил постановление Копейского горсуда, которым Чащину отказано в удовлетворении ходатайства об УДО от отбывания наказания, назначенного по приговору Челябинского областного суда от 7 июля 2014 года. Материал направлен на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда.

Чащин был задержан осенью 2012 года. Его обвинили в создании ОПГ, на счету которой числилось около 50 тяжких и особо тяжких преступлений по всей России. В ходе следствия Чащин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания на бывшего мэра Миасса Виктора Ардабьевокого, пояснив, что именно он был заказчиком громких убийств. Чиновника задержали осенью 2013 года. Он умер в московском СИЗО «Матросская тишина», так и не дождавшись суда.

Расследование дела в отношении Чащина продолжалось около полугода. В июне 2014 года материалы поступили в суд, а уже в июле Чащина приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Других участников банды судили в Москве. Всего на скамье подсудимых оказалось восемь человек, среди которых двое жителей Миасса — Ралиф Фаизов и Дмитрий Завьялов. В качестве наказания они получили пожизненные сроки. Остальные были приговорены к длительным срокам.