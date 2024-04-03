Ростелеком требует в суде с военного комиссариата Пермского края 1,5 млн рублей

В Перми компания «Ростелеком» подала в суд на краевой военкомат. Как следует из картотеки суда, оператор связи взыскивает с организации почти 1,5 млн рублей.
«Истец: ОАО Междугородной и международной связи „Ростелеком“. Ответчик: Военный комиссариат Пермского края. Сумма иска: 1 479 253 рубля», — указано в картотеке. Исковое заявление подано в арбитражный суд Пермского края, дата его рассмотрения пока не назначена.
В пресс-службе пермского филиала компании «Ростелеком» URA.RU пояснили, что «не вправе комментировать ситуацию до решения суда и его вступления в законную силу». Ранее военкомат стал ответчиком в суде по делу о причинении убытков департаменту имущественных отношений мэрии Перми. Сумма исковых требований к организации составила 2,9 млн рублей.
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В Перми компания «Ростелеком» подала в суд на краевой военкомат. Как следует из картотеки суда, оператор связи взыскивает с организации почти 1,5 млн рублей. «Истец: ОАО Междугородной и международной связи „Ростелеком“. Ответчик: Военный комиссариат Пермского края. Сумма иска: 1 479 253 рубля», — указано в картотеке. Исковое заявление подано в арбитражный суд Пермского края, дата его рассмотрения пока не назначена. В пресс-службе пермского филиала компании «Ростелеком» URA.RU пояснили, что «не вправе комментировать ситуацию до решения суда и его вступления в законную силу». Ранее военкомат стал ответчиком в суде по делу о причинении убытков департаменту имущественных отношений мэрии Перми. Сумма исковых требований к организации составила 2,9 млн рублей.