03 апреля 2024

Ростелеком требует в суде с военного комиссариата Пермского края 1,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, ростелеком
«Ростелеком» хочет взыскать почти полтора миллиона рублей Фото:

В Перми компания «Ростелеком» подала в суд на краевой военкомат. Как следует из картотеки суда, оператор связи взыскивает с организации почти 1,5 млн рублей.

«Истец: ОАО Междугородной и международной связи „Ростелеком“. Ответчик: Военный комиссариат Пермского края. Сумма иска: 1 479 253 рубля», — указано в картотеке. Исковое заявление подано в арбитражный суд Пермского края, дата его рассмотрения пока не назначена.

В пресс-службе пермского филиала компании «Ростелеком» URA.RU пояснили, что «не вправе комментировать ситуацию до решения суда и его вступления в законную силу». Ранее военкомат стал ответчиком в суде по делу о причинении убытков департаменту имущественных отношений мэрии Перми. Сумма исковых требований к организации составила 2,9 млн рублей.

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В Перми компания «Ростелеком» подала в суд на краевой военкомат. Как следует из картотеки суда, оператор связи взыскивает с организации почти 1,5 млн рублей. «Истец: ОАО Междугородной и международной связи „Ростелеком“. Ответчик: Военный комиссариат Пермского края. Сумма иска: 1 479 253 рубля», — указано в картотеке. Исковое заявление подано в арбитражный суд Пермского края, дата его рассмотрения пока не назначена. В пресс-службе пермского филиала компании «Ростелеком» URA.RU пояснили, что «не вправе комментировать ситуацию до решения суда и его вступления в законную силу». Ранее военкомат стал ответчиком в суде по делу о причинении убытков департаменту имущественных отношений мэрии Перми. Сумма исковых требований к организации составила 2,9 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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