Ростелеком требует в суде с военного комиссариата Пермского края 1,5 млн рублей

04 апреля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

«Ростелеком» хочет взыскать почти полтора миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми компания «Ростелеком» подала в суд на краевой военкомат. Как следует из картотеки суда, оператор связи взыскивает с организации почти 1,5 млн рублей. «Истец: ОАО Междугородной и международной связи „Ростелеком“. Ответчик: Военный комиссариат Пермского края. Сумма иска: 1 479 253 рубля», — указано в картотеке. Исковое заявление подано в арбитражный суд Пермского края, дата его рассмотрения пока не назначена. В пресс-службе пермского филиала компании «Ростелеком» URA.RU пояснили, что «не вправе комментировать ситуацию до решения суда и его вступления в законную силу». Ранее военкомат стал ответчиком в суде по делу о причинении убытков департаменту имущественных отношений мэрии Перми. Сумма исковых требований к организации составила 2,9 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми компания «Ростелеком» подала в суд на краевой военкомат. Как следует из картотеки суда, оператор связи взыскивает с организации почти 1,5 млн рублей. «Истец: ОАО Междугородной и международной связи „Ростелеком“. Ответчик: Военный комиссариат Пермского края. Сумма иска: 1 479 253 рубля», — указано в картотеке. Исковое заявление подано в арбитражный суд Пермского края, дата его рассмотрения пока не назначена. В пресс-службе пермского филиала компании «Ростелеком» URA.RU пояснили, что «не вправе комментировать ситуацию до решения суда и его вступления в законную силу». Ранее военкомат стал ответчиком в суде по делу о причинении убытков департаменту имущественных отношений мэрии Перми. Сумма исковых требований к организации составила 2,9 млн рублей.