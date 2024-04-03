03 апреля 2024

Скончался один из создателей екатеринбургского метрополитена

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Масочный режим в екатеринбургском метрополитене. Екатеринбург, эскалатор, подземка, метрополитен, метро
Алексей Бизюков был главным инженером проекта екатеринбургской подземки до начала 80-х годов Фото:

Ушел из жизни выдающийся строитель и инженер Алексей Бизюков, оставивший значительный след в истории строительства метрополитена Екатеринбурга. Ему было 95 лет.

«Алексей Петрович Бизюков посвятил свою жизнь развитию транспорта», — пишет Е1.RU, ссылаясь на сообщении от пресс-службы проектного института «Уралгипротранс». Бизюков был главным инженером проекта екатеринбургской подземки до начала 80-х годов и считал это направление своей работы наиболее значимым.

Алексей Бизюков родился в 1929 году в Смоленской области и прошел путь от студента железнодорожного техникума до главного инженера крупных проектов. Многие годы Бизюков проработал в должности гендиректора «Уралгипротранса». Под его руководством были реализованы многочисленные строительные проекты, в том числе участки БАМа и крупные железнодорожные узлы. Он был не только главным инженером проекта екатеринбургской подземки, но и директором одного из крупнейших проектных институтов Урала. Редакция URA.RU приносит свои соболезнования родным и близким.

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Ушел из жизни выдающийся строитель и инженер Алексей Бизюков, оставивший значительный след в истории строительства метрополитена Екатеринбурга. Ему было 95 лет. «Алексей Петрович Бизюков посвятил свою жизнь развитию транспорта», — пишет Е1.RU, ссылаясь на сообщении от пресс-службы проектного института «Уралгипротранс». Бизюков был главным инженером проекта екатеринбургской подземки до начала 80-х годов и считал это направление своей работы наиболее значимым. Алексей Бизюков родился в 1929 году в Смоленской области и прошел путь от студента железнодорожного техникума до главного инженера крупных проектов. Многие годы Бизюков проработал в должности гендиректора «Уралгипротранса». Под его руководством были реализованы многочисленные строительные проекты, в том числе участки БАМа и крупные железнодорожные узлы. Он был не только главным инженером проекта екатеринбургской подземки, но и директором одного из крупнейших проектных институтов Урала. Редакция URA.RU приносит свои соболезнования родным и близким.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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