Скончался один из создателей екатеринбургского метрополитена

04 апреля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Алексей Бизюков был главным инженером проекта екатеринбургской подземки до начала 80-х годов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ушел из жизни выдающийся строитель и инженер Алексей Бизюков, оставивший значительный след в истории строительства метрополитена Екатеринбурга. Ему было 95 лет. «Алексей Петрович Бизюков посвятил свою жизнь развитию транспорта», — пишет Е1.RU, ссылаясь на сообщении от пресс-службы проектного института «Уралгипротранс». Бизюков был главным инженером проекта екатеринбургской подземки до начала 80-х годов и считал это направление своей работы наиболее значимым. Алексей Бизюков родился в 1929 году в Смоленской области и прошел путь от студента железнодорожного техникума до главного инженера крупных проектов. Многие годы Бизюков проработал в должности гендиректора «Уралгипротранса». Под его руководством были реализованы многочисленные строительные проекты, в том числе участки БАМа и крупные железнодорожные узлы. Он был не только главным инженером проекта екатеринбургской подземки, но и директором одного из крупнейших проектных институтов Урала. Редакция URA.RU приносит свои соболезнования родным и близким. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ушел из жизни выдающийся строитель и инженер Алексей Бизюков, оставивший значительный след в истории строительства метрополитена Екатеринбурга. Ему было 95 лет. «Алексей Петрович Бизюков посвятил свою жизнь развитию транспорта», — пишет Е1.RU, ссылаясь на сообщении от пресс-службы проектного института «Уралгипротранс». Бизюков был главным инженером проекта екатеринбургской подземки до начала 80-х годов и считал это направление своей работы наиболее значимым. Алексей Бизюков родился в 1929 году в Смоленской области и прошел путь от студента железнодорожного техникума до главного инженера крупных проектов. Многие годы Бизюков проработал в должности гендиректора «Уралгипротранса». Под его руководством были реализованы многочисленные строительные проекты, в том числе участки БАМа и крупные железнодорожные узлы. Он был не только главным инженером проекта екатеринбургской подземки, но и директором одного из крупнейших проектных институтов Урала. Редакция URA.RU приносит свои соболезнования родным и близким.