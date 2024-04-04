В Пермском крае первый человек пострадал от укуса клеща

В Пермском крае официально начался сезон клещей. Первым пострадавшим стал житель Лысьвы, рассказали в Роспотребнадзоре.
«Первым человеком, обратившимся за медицинской помощью, стал житель Лысьвы. Присасывание произошло в частном секторе», — сообщает ведомство в Telegram.
Ранее URA.RU рассказало, что медики начали прививать пермяков от инфекций, которые передаются клещами. Завкафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета Ирина Фельдблюм отмечала, что заразиться клещевым энцефалитом можно, не выходя в лес. Между тем, страховые компании предлагают свои услуг на случай укуса клеща.
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В Пермском крае официально начался сезон клещей. Первым пострадавшим стал житель Лысьвы, рассказали в Роспотребнадзоре. «Первым человеком, обратившимся за медицинской помощью, стал житель Лысьвы. Присасывание произошло в частном секторе», — сообщает ведомство в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что медики начали прививать пермяков от инфекций, которые передаются клещами. Завкафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета Ирина Фельдблюм отмечала, что заразиться клещевым энцефалитом можно, не выходя в лес. Между тем, страховые компании предлагают свои услуг на случай укуса клеща.