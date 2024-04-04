В Пермском крае первый человек пострадал от укуса клеща

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ
От укуса клеща пострадал житель Лысьвы Фото:

В Пермском крае официально начался сезон клещей. Первым пострадавшим стал житель Лысьвы, рассказали в Роспотребнадзоре.

«Первым человеком, обратившимся за медицинской помощью, стал житель Лысьвы. Присасывание произошло в частном секторе», — сообщает ведомство в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало, что медики начали прививать пермяков от инфекций, которые передаются клещами. Завкафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета Ирина Фельдблюм отмечала, что заразиться клещевым энцефалитом можно, не выходя в лес. Между тем, страховые компании предлагают свои услуг на случай укуса клеща.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае официально начался сезон клещей. Первым пострадавшим стал житель Лысьвы, рассказали в Роспотребнадзоре. «Первым человеком, обратившимся за медицинской помощью, стал житель Лысьвы. Присасывание произошло в частном секторе», — сообщает ведомство в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что медики начали прививать пермяков от инфекций, которые передаются клещами. Завкафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета Ирина Фельдблюм отмечала, что заразиться клещевым энцефалитом можно, не выходя в лес. Между тем, страховые компании предлагают свои услуг на случай укуса клеща.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...