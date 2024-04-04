Челябинский депутат Госдумы предложила компенсировать 80% связи ветеранам

Ветераны боевых действий смогут делиться опытом в медиапространстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бойцам боевых действий необходимо компенсировать 80% тран на услуги связи и интернета. Соответствующий запрос в в Минтруда направил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Предложила установить право для ветеранов боевых действий на компенсацию 80% стоимости услуг связи. Направила соответствующий запрос министру труда и соцзащиты Антону Котякову. Подготовлю и законопроект», — отметила Лантратова в своем telegram-канале.

Лантратова уточнила, что согласно текущим тарифам, на связь и интернет россияне могут тратить от одной до трех тысяч рублей, что является значительной суммой для многих россиян. Она предложила расширить перечень льгот для ветеранов боевых действий.

«Предоставление льготы будет способствовать лучшей реинтеграции военных в общество после возвращения из боевых действий за счет расширения возможности общения с близкими людьми и сослуживцами из других регионов, а также повышению их авторитета и востребованности в качестве лидеров общественного мнения. у них появится возможность создавать информационные страницы для выражения своих идей, делиться с аудиторией личным опытом, нравственными установками, примерами мужества и героизма русских бойцов, опровергать недостоверную информацию», — добавила Лантратова.

Ранее лантратова предложила запретить отчислять из российских вузов беременных студентов. Для них и молодых мам необходимо разработать индивидуальные графики учебы и другие бонусы, а также также создать в учебных заведениях специальных детских комнат, что поможет молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания.