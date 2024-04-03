ОНФ подарит мэру самого затопленного города в ХМАО желтое ведро

«Народный фронт» запускает новую акцию в ХМАО — «Лужи Югры». Эксперт ОНФ Евгений Печерица рассказал URA.RU, что глава муниципалитета, где будет больше всего жалоб жителей на затопленные дворы и дороги, получит желтое ведро.
«„Народный фронт“ в Югре объявил старт гражданского мониторинга „Лужи Югры“. Мы предлагаем югорчанам проверить качество доступности пешеходных переходов, тротуаров, дворовых территорий и состояния дорог. Просим присылать нам или публиковать на своих страницах в соцсетях фото и видео с хештегом #ЛужиЮгры, чтобы „Народный фронт“ и органы власти оперативно включились в решение проблемы. По итогам мониторинга глава, чей муниципалитет наберет наибольшее число народных замечаний, получит в дар жёлтое ведро», — рассказал Печерица.
В прошлом году ведро досталось экс-главе Нефтеюганска Эльвире Бугай. Жители города жаловались на лужи чаще всего — в ОНФ отметили, что в городе, в отличие от других крупных муниципалитетов, не обустроена система ливневок.
Ранее URA.RU писало, что приз по итогам предыдущей акции — черную лопату за плохую уборку снега — получил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Общественники не смогли вручить лопату лично — чиновница в мэрии потребовала от них доверенность на передачу материальных ценностей.
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