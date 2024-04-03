03 апреля 2024

ОНФ подарит мэру самого затопленного города в ХМАО желтое ведро

© Служба новостей «URA.RU»
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Подарок получит мэр города, жители которого будут чаще жаловаться на лужи
Подарок получит мэр города, жители которого будут чаще жаловаться на лужи Фото:

«Народный фронт» запускает новую акцию в ХМАО — «Лужи Югры». Эксперт ОНФ Евгений Печерица рассказал URA.RU, что глава муниципалитета, где будет больше всего жалоб жителей на затопленные дворы и дороги, получит желтое ведро.

«„Народный фронт“ в Югре объявил старт гражданского мониторинга „Лужи Югры“. Мы предлагаем югорчанам проверить качество доступности пешеходных переходов, тротуаров, дворовых территорий и состояния дорог. Просим присылать нам или публиковать на своих страницах в соцсетях фото и видео с хештегом #ЛужиЮгры, чтобы „Народный фронт“ и органы власти оперативно включились в решение проблемы. По итогам мониторинга глава, чей муниципалитет наберет наибольшее число народных замечаний, получит в дар жёлтое ведро», — рассказал Печерица.

В прошлом году ведро досталось экс-главе Нефтеюганска Эльвире Бугай. Жители города жаловались на лужи чаще всего — в ОНФ отметили, что в городе, в отличие от других крупных муниципалитетов, не обустроена система ливневок.

Ранее URA.RU писало, что приз по итогам предыдущей акции — черную лопату за плохую уборку снега — получил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Общественники не смогли вручить лопату лично — чиновница в мэрии потребовала от них доверенность на передачу материальных ценностей.

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«Народный фронт» запускает новую акцию в ХМАО — «Лужи Югры». Эксперт ОНФ Евгений Печерица рассказал URA.RU, что глава муниципалитета, где будет больше всего жалоб жителей на затопленные дворы и дороги, получит желтое ведро. «„Народный фронт“ в Югре объявил старт гражданского мониторинга „Лужи Югры“. Мы предлагаем югорчанам проверить качество доступности пешеходных переходов, тротуаров, дворовых территорий и состояния дорог. Просим присылать нам или публиковать на своих страницах в соцсетях фото и видео с хештегом #ЛужиЮгры, чтобы „Народный фронт“ и органы власти оперативно включились в решение проблемы. По итогам мониторинга глава, чей муниципалитет наберет наибольшее число народных замечаний, получит в дар жёлтое ведро», — рассказал Печерица. В прошлом году ведро досталось экс-главе Нефтеюганска Эльвире Бугай. Жители города жаловались на лужи чаще всего — в ОНФ отметили, что в городе, в отличие от других крупных муниципалитетов, не обустроена система ливневок. Ранее URA.RU писало, что приз по итогам предыдущей акции — черную лопату за плохую уборку снега — получил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Общественники не смогли вручить лопату лично — чиновница в мэрии потребовала от них доверенность на передачу материальных ценностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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