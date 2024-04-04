Пермьстат: прибыль предприятий региона увеличилась на треть

Предприятия Пермского края улучшили финансовые результаты Фото: Размик Закарян © URA.RU

Предприятия Пермского края в январе 2024 года получили прибыль в размере 30,2 млрд рублей. Этот показатель на треть выше, чем в январе 2023 года, свидетельствуют данные Пермьстата.

«В январе 2024 года предприятия Прикамья получили положительный сальдированный финансовый результат на сумму 30,2 млрд рублей. Соответствующий показатель на 38,6% выше уровня января 2023 года», — сообщается на сайте Пермьстата.

В целом в Пермском крае 69,5% предприятий закончили отчетный период с прибылью на сумму 33,3 млрд рублей. Это на 29,4% больше, чем в январе 2023 года. Промышленные производства региона с начала года получили сальдированный финансовый результат на сумму 24,8 млрд рублей.