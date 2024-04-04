Пермьстат: прибыль предприятий региона увеличилась на треть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Челябинск, мечел, чмк, промышленность, смог, дым из труб, завод, загрязнение воздуха, трубы завода
Предприятия Пермского края улучшили финансовые результаты Фото:

Предприятия Пермского края в январе 2024 года получили прибыль в размере 30,2 млрд рублей. Этот показатель на треть выше, чем в январе 2023 года, свидетельствуют данные Пермьстата.

«В январе 2024 года предприятия Прикамья получили положительный сальдированный финансовый результат на сумму 30,2 млрд рублей. Соответствующий показатель на 38,6% выше уровня января 2023 года», — сообщается на сайте Пермьстата.

В целом в Пермском крае 69,5% предприятий закончили отчетный период с прибылью на сумму 33,3 млрд рублей. Это на 29,4% больше, чем в январе 2023 года. Промышленные производства региона с начала года получили сальдированный финансовый результат на сумму 24,8 млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприятия Пермского края в январе 2024 года получили прибыль в размере 30,2 млрд рублей. Этот показатель на треть выше, чем в январе 2023 года, свидетельствуют данные Пермьстата. «В январе 2024 года предприятия Прикамья получили положительный сальдированный финансовый результат на сумму 30,2 млрд рублей. Соответствующий показатель на 38,6% выше уровня января 2023 года», — сообщается на сайте Пермьстата. В целом в Пермском крае 69,5% предприятий закончили отчетный период с прибылью на сумму 33,3 млрд рублей. Это на 29,4% больше, чем в январе 2023 года. Промышленные производства региона с начала года получили сальдированный финансовый результат на сумму 24,8 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...