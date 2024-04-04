Свердловчанин подорвался, когда пилил снаряд. Фото

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Работа следователей в сгоревшем доме на улице Омская. Екатеринбург, следственный комитет, скр по свердловской области, улица омская91
Следователи организовали проверку Фото:

В поселке Соколовка (Верхняя Пышма, Свердловская область) 4 апреля 44-летний мужчина подорвался, когда пилил снаряд. Информация об этом появилась в социальных сетях. В региональном СУ СКР URA.RU подтвердили смерть свердловчанина.

«Человек пилил снаряд в саду в поселке Соколовка и подорвался. Погиб», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Местные жители отмечают, что слышали в ночь на 4 апреля громкий хлопок.

Сейчас следователи проводят проверку. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сотрудники ОВД установили личность погибшего. «Собранные материалы по этому ЧП переданы для принятия процессуального решения в органы районного СКР», — поделился полковник Горелых.

Фото:

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В поселке Соколовка (Верхняя Пышма, Свердловская область) 4 апреля 44-летний мужчина подорвался, когда пилил снаряд. Информация об этом появилась в социальных сетях. В региональном СУ СКР URA.RU подтвердили смерть свердловчанина. «Человек пилил снаряд в саду в поселке Соколовка и подорвался. Погиб», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Местные жители отмечают, что слышали в ночь на 4 апреля громкий хлопок. Сейчас следователи проводят проверку. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сотрудники ОВД установили личность погибшего. «Собранные материалы по этому ЧП переданы для принятия процессуального решения в органы районного СКР», — поделился полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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