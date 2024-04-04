В поселке Соколовка (Верхняя Пышма, Свердловская область) 4 апреля 44-летний мужчина подорвался, когда пилил снаряд. Информация об этом появилась в социальных сетях. В региональном СУ СКР URA.RU подтвердили смерть свердловчанина.
«Человек пилил снаряд в саду в поселке Соколовка и подорвался. Погиб», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Местные жители отмечают, что слышали в ночь на 4 апреля громкий хлопок.
Сейчас следователи проводят проверку. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сотрудники ОВД установили личность погибшего. «Собранные материалы по этому ЧП переданы для принятия процессуального решения в органы районного СКР», — поделился полковник Горелых.
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