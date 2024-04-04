Свердловчанин подорвался, когда пилил снаряд. Фото

04 апреля 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Следователи организовали проверку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Соколовка (Верхняя Пышма, Свердловская область) 4 апреля 44-летний мужчина подорвался, когда пилил снаряд. Информация об этом появилась в социальных сетях. В региональном СУ СКР URA.RU подтвердили смерть свердловчанина. «Человек пилил снаряд в саду в поселке Соколовка и подорвался. Погиб», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Местные жители отмечают, что слышали в ночь на 4 апреля громкий хлопок. Сейчас следователи проводят проверку. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сотрудники ОВД установили личность погибшего. «Собранные материалы по этому ЧП переданы для принятия процессуального решения в органы районного СКР», — поделился полковник Горелых. telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Соколовка (Верхняя Пышма, Свердловская область) 4 апреля 44-летний мужчина подорвался, когда пилил снаряд. Информация об этом появилась в социальных сетях. В региональном СУ СКР URA.RU подтвердили смерть свердловчанина. «Человек пилил снаряд в саду в поселке Соколовка и подорвался. Погиб», — передает telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Местные жители отмечают, что слышали в ночь на 4 апреля громкий хлопок. Сейчас следователи проводят проверку. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сотрудники ОВД установили личность погибшего. «Собранные материалы по этому ЧП переданы для принятия процессуального решения в органы районного СКР», — поделился полковник Горелых.