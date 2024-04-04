Турагент назвала самые популярные курорты у пермяков на майские праздники

Жители Перми на майские праздники предпочитают ехать в Сочи, Дагестан и Абхазию. В некоторых отелях по этим направлениям уже закончились места, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.
«На майские праздники большой ажиотаж на курорты Сочи и Дагестана. В Сочи spa-отели с подогреваемыми бассейнами уже распроданы. Очень часто спрашивают туры в отели Абхазии, которые работают по системе „Все включено“. В некоторых также уже нет мест», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.
Она уточнила, что отдохнуть в Сочи в майские праздники можно от 69 тысяч рублей на двоих человек. В стоимость включены перелет из Перми, проживание на три ночи, завтраки. Отдых без питания в Абхазии также на три ночи начинается от 63 тысяч рублей на двоих. Путевки в Дагестан на шесть ночей стоят от 65,5 тысяч рублей на двоих.
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Жители Перми на майские праздники предпочитают ехать в Сочи, Дагестан и Абхазию. В некоторых отелях по этим направлениям уже закончились места, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «На майские праздники большой ажиотаж на курорты Сочи и Дагестана. В Сочи spa-отели с подогреваемыми бассейнами уже распроданы. Очень часто спрашивают туры в отели Абхазии, которые работают по системе „Все включено“. В некоторых также уже нет мест», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Она уточнила, что отдохнуть в Сочи в майские праздники можно от 69 тысяч рублей на двоих человек. В стоимость включены перелет из Перми, проживание на три ночи, завтраки. Отдых без питания в Абхазии также на три ночи начинается от 63 тысяч рублей на двоих. Путевки в Дагестан на шесть ночей стоят от 65,5 тысяч рублей на двоих.