Почему несколько пожарных машин оказалось около здания УГИ — неизвестно
Возле корпуса УрФУ на Ленина, 51 выстроились пожарные машины и несколько автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Возле УрФУ пожарные и скорая. Но пожара не видно — гарью не пахнет и дыма не видно. Стояли тут с 06:00», — рассказал корреспондент. Большая часть техники остановилась на перекрестке улиц Ленина и Тургенева.
В МЧС Свердловской области сообщили URA.RU, что в неэксплуатируемом помещении горел кабель. Был пожар на площади один погонный метр.
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