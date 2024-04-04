04 апреля 2024

Возле УрФУ выстроились пожарные машины и скорая помощь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в доме 7 по улице Краснодонская. Курган, пожарная машина, последствия пожара, улица краснодонская 7
Почему несколько пожарных машин оказалось около здания УГИ — неизвестно Фото:

Возле корпуса УрФУ на Ленина, 51 выстроились пожарные машины и несколько автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Возле УрФУ пожарные и скорая. Но пожара не видно — гарью не пахнет и дыма не видно. Стояли тут с 06:00», — рассказал корреспондент. Большая часть техники остановилась на перекрестке улиц Ленина и Тургенева.

В МЧС Свердловской области сообщили URA.RU, что в неэксплуатируемом помещении горел кабель. Был пожар на площади один погонный метр.

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Возле корпуса УрФУ на Ленина, 51 выстроились пожарные машины и несколько автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Возле УрФУ пожарные и скорая. Но пожара не видно — гарью не пахнет и дыма не видно. Стояли тут с 06:00», — рассказал корреспондент. Большая часть техники остановилась на перекрестке улиц Ленина и Тургенева. В МЧС Свердловской области сообщили URA.RU, что в неэксплуатируемом помещении горел кабель. Был пожар на площади один погонный метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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