Родственница пытается отобрать у жительницы ХМАО детей

05 апреля 2024 в 08:55 Размер текста - 17 +

Старшая дочь югорчанки живет с тетей несколько лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительницу Когалыма (ХМАО) Валентину Сырвачеву пытается лишить родительских прав сестра покойного мужа. Югорчанка оставила троих детей на попечение родственницы на два года, а вернулась за ними через четыре. Семейный конфликт женщины пришли решать в эфире федерального канала. «Анастасия Фахрутдинова из Оренбургской области хочет лишить родительских прав на троих детей свою бывшую сноху Валентину Сырвачеву, проживающую в Когалыме. Анастасия утверждает, что мать ведет разгульный образ жизни, водит домой посторонних мужчин и не занимается детьми. Старшая дочь Валентины уже несколько лет живет у тети. Мать оставила ее на родственницу после смерти мужа и до сих пор не нашла возможности забрать ребенка», — опубликован анонс телепередачи «Мужское Женское». Эфир вышел 4 апреля. Югорчанка же считает, что родственница хочет лишить ее родительских прав из-за денег, так как дети получают пенсию по потере кормильца. Старшая дочь Валентины утверждает, что мама ей не звонит и не пишет. Младшие сыновья жаловались тете, что хотят есть, в то время как их мать спит в состоянии алкогольного опьянения. Юрист в студии посоветовал обратиться родственнице в органы опеки для инициирования судебного разбирательства в отношении лишения матери родительских прав. Ведущая программы в свою очередь считает, что Валентина может вернуть всех детей, когда вспомнит про них и начнет общаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницу Когалыма (ХМАО) Валентину Сырвачеву пытается лишить родительских прав сестра покойного мужа. Югорчанка оставила троих детей на попечение родственницы на два года, а вернулась за ними через четыре. Семейный конфликт женщины пришли решать в эфире федерального канала. «Анастасия Фахрутдинова из Оренбургской области хочет лишить родительских прав на троих детей свою бывшую сноху Валентину Сырвачеву, проживающую в Когалыме. Анастасия утверждает, что мать ведет разгульный образ жизни, водит домой посторонних мужчин и не занимается детьми. Старшая дочь Валентины уже несколько лет живет у тети. Мать оставила ее на родственницу после смерти мужа и до сих пор не нашла возможности забрать ребенка», — опубликован анонс телепередачи «Мужское Женское». Эфир вышел 4 апреля. Югорчанка же считает, что родственница хочет лишить ее родительских прав из-за денег, так как дети получают пенсию по потере кормильца. Старшая дочь Валентины утверждает, что мама ей не звонит и не пишет. Младшие сыновья жаловались тете, что хотят есть, в то время как их мать спит в состоянии алкогольного опьянения. Юрист в студии посоветовал обратиться родственнице в органы опеки для инициирования судебного разбирательства в отношении лишения матери родительских прав. Ведущая программы в свою очередь считает, что Валентина может вернуть всех детей, когда вспомнит про них и начнет общаться.