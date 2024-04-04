04 апреля 2024

Родственница пытается отобрать у жительницы ХМАО детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна опять пришла. Челябинск, ребенок, коляска, девочка, младенец, дите
Старшая дочь югорчанки живет с тетей несколько лет Фото:

Жительницу Когалыма (ХМАО) Валентину Сырвачеву пытается лишить родительских прав сестра покойного мужа. Югорчанка оставила троих детей на попечение родственницы на два года, а вернулась за ними через четыре. Семейный конфликт женщины пришли решать в эфире федерального канала.

«Анастасия Фахрутдинова из Оренбургской области хочет лишить родительских прав на троих детей свою бывшую сноху Валентину Сырвачеву, проживающую в Когалыме. Анастасия утверждает, что мать ведет разгульный образ жизни, водит домой посторонних мужчин и не занимается детьми. Старшая дочь Валентины уже несколько лет живет у тети. Мать оставила ее на родственницу после смерти мужа и до сих пор не нашла возможности забрать ребенка», — опубликован анонс телепередачи «Мужское Женское». Эфир вышел 4 апреля.

Югорчанка же считает, что родственница хочет лишить ее родительских прав из-за денег, так как дети получают пенсию по потере кормильца. Старшая дочь Валентины утверждает, что мама ей не звонит и не пишет. Младшие сыновья жаловались тете, что хотят есть, в то время как их мать спит в состоянии алкогольного опьянения.

Юрист в студии посоветовал обратиться родственнице в органы опеки для инициирования судебного разбирательства в отношении лишения матери родительских прав. Ведущая программы в свою очередь считает, что Валентина может вернуть всех детей, когда вспомнит про них и начнет общаться.

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Жительницу Когалыма (ХМАО) Валентину Сырвачеву пытается лишить родительских прав сестра покойного мужа. Югорчанка оставила троих детей на попечение родственницы на два года, а вернулась за ними через четыре. Семейный конфликт женщины пришли решать в эфире федерального канала. «Анастасия Фахрутдинова из Оренбургской области хочет лишить родительских прав на троих детей свою бывшую сноху Валентину Сырвачеву, проживающую в Когалыме. Анастасия утверждает, что мать ведет разгульный образ жизни, водит домой посторонних мужчин и не занимается детьми. Старшая дочь Валентины уже несколько лет живет у тети. Мать оставила ее на родственницу после смерти мужа и до сих пор не нашла возможности забрать ребенка», — опубликован анонс телепередачи «Мужское Женское». Эфир вышел 4 апреля. Югорчанка же считает, что родственница хочет лишить ее родительских прав из-за денег, так как дети получают пенсию по потере кормильца. Старшая дочь Валентины утверждает, что мама ей не звонит и не пишет. Младшие сыновья жаловались тете, что хотят есть, в то время как их мать спит в состоянии алкогольного опьянения. Юрист в студии посоветовал обратиться родственнице в органы опеки для инициирования судебного разбирательства в отношении лишения матери родительских прав. Ведущая программы в свою очередь считает, что Валентина может вернуть всех детей, когда вспомнит про них и начнет общаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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