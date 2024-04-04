04 апреля 2024

В аэропорту Челябинска задержали рейс в Санкт-Петербург из-за тумана

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт, багаж, пассажир, чемодан, отпуск, путешествие, аэропорт игорь курчатов
Рейс задерживается на четыре часа Фото:

В аэропорту Челябинска имени Игоря Курчатова 5 апреля из-за неблагоприятных погодных условий задержали рейс в Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, самолет осуществит вылет после рассеивания тумана.

«В аэропорту города Челябинска задержан рейс № 6462 по маршруту Челябинск — Санк-Петербург авиакомпании „Россия“ по причине неблагоприятных метеоусловий (туман). Туман рассеется и самолеты полетят», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, самолет должен был вылететь в 6:15, сейчас предварительное время отправления воздушного судна значится в 10:20. Задержка составляет чуть более четырех часов. В ведомстве уточнили, что оказание услуг пассажирам остается на контроле прокуратуры.

Челябинск утром 5 апреля заволокло густым туманом. Влажность воздуха достигает 90%, сообщает пресс-служба минэкологии региона.

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В аэропорту Челябинска имени Игоря Курчатова 5 апреля из-за неблагоприятных погодных условий задержали рейс в Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, самолет осуществит вылет после рассеивания тумана. «В аэропорту города Челябинска задержан рейс № 6462 по маршруту Челябинск — Санк-Петербург авиакомпании „Россия“ по причине неблагоприятных метеоусловий (туман). Туман рассеется и самолеты полетят», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, самолет должен был вылететь в 6:15, сейчас предварительное время отправления воздушного судна значится в 10:20. Задержка составляет чуть более четырех часов. В ведомстве уточнили, что оказание услуг пассажирам остается на контроле прокуратуры. Челябинск утром 5 апреля заволокло густым туманом. Влажность воздуха достигает 90%, сообщает пресс-служба минэкологии региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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