В аэропорту Челябинска задержали рейс в Санкт-Петербург из-за тумана

05 апреля 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Рейс задерживается на четыре часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Челябинска имени Игоря Курчатова 5 апреля из-за неблагоприятных погодных условий задержали рейс в Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, самолет осуществит вылет после рассеивания тумана. «В аэропорту города Челябинска задержан рейс № 6462 по маршруту Челябинск — Санк-Петербург авиакомпании „Россия“ по причине неблагоприятных метеоусловий (туман). Туман рассеется и самолеты полетят», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, самолет должен был вылететь в 6:15, сейчас предварительное время отправления воздушного судна значится в 10:20. Задержка составляет чуть более четырех часов. В ведомстве уточнили, что оказание услуг пассажирам остается на контроле прокуратуры. Челябинск утром 5 апреля заволокло густым туманом. Влажность воздуха достигает 90%, сообщает пресс-служба минэкологии региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Челябинска имени Игоря Курчатова 5 апреля из-за неблагоприятных погодных условий задержали рейс в Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, самолет осуществит вылет после рассеивания тумана. «В аэропорту города Челябинска задержан рейс № 6462 по маршруту Челябинск — Санк-Петербург авиакомпании „Россия“ по причине неблагоприятных метеоусловий (туман). Туман рассеется и самолеты полетят», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, самолет должен был вылететь в 6:15, сейчас предварительное время отправления воздушного судна значится в 10:20. Задержка составляет чуть более четырех часов. В ведомстве уточнили, что оказание услуг пассажирам остается на контроле прокуратуры. Челябинск утром 5 апреля заволокло густым туманом. Влажность воздуха достигает 90%, сообщает пресс-служба минэкологии региона.