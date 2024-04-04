04 апреля 2024

Челябинск окутало густым туманом. Видео

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Туман. Челябинск , погода, нму, климат, туман
Видимость при тумане составила не более нескольких сотен метров Фото:

Челябинск утром 5 апреля заволокло густым туманом. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии региона

«По сообщению Челябинского гидрометцентра 5 апреля в связи с прохождением теплых атмосферных фронтов на территории Челябинска и южной части области наблюдается туман, низкая облачность. В утренние часы влажность воздуха на территории области составляет 90%», — сообщили в пресс-службе минэко.

В связи с природным явлением автовладельцам рекомендуется быть более внимательными и соблюдать дополнительные меры предосторожности при движении. По возможности следует снижать скорость.

По информации синоптиков, 6 апреля в регионе ожидается облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры составят от +2 до +4 градусов, днем — от +5 до +7 градусов.

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Челябинск утром 5 апреля заволокло густым туманом. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии региона «По сообщению Челябинского гидрометцентра 5 апреля в связи с прохождением теплых атмосферных фронтов на территории Челябинска и южной части области наблюдается туман, низкая облачность. В утренние часы влажность воздуха на территории области составляет 90%», — сообщили в пресс-службе минэко. В связи с природным явлением автовладельцам рекомендуется быть более внимательными и соблюдать дополнительные меры предосторожности при движении. По возможности следует снижать скорость. По информации синоптиков, 6 апреля в регионе ожидается облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры составят от +2 до +4 градусов, днем — от +5 до +7 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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