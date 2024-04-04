Челябинск окутало густым туманом. Видео

05 апреля 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Видимость при тумане составила не более нескольких сотен метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск утром 5 апреля заволокло густым туманом. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии региона «По сообщению Челябинского гидрометцентра 5 апреля в связи с прохождением теплых атмосферных фронтов на территории Челябинска и южной части области наблюдается туман, низкая облачность. В утренние часы влажность воздуха на территории области составляет 90%», — сообщили в пресс-службе минэко. В связи с природным явлением автовладельцам рекомендуется быть более внимательными и соблюдать дополнительные меры предосторожности при движении. По возможности следует снижать скорость. По информации синоптиков, 6 апреля в регионе ожидается облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры составят от +2 до +4 градусов, днем — от +5 до +7 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск утром 5 апреля заволокло густым туманом. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии региона «По сообщению Челябинского гидрометцентра 5 апреля в связи с прохождением теплых атмосферных фронтов на территории Челябинска и южной части области наблюдается туман, низкая облачность. В утренние часы влажность воздуха на территории области составляет 90%», — сообщили в пресс-службе минэко. В связи с природным явлением автовладельцам рекомендуется быть более внимательными и соблюдать дополнительные меры предосторожности при движении. По возможности следует снижать скорость. По информации синоптиков, 6 апреля в регионе ожидается облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры составят от +2 до +4 градусов, днем — от +5 до +7 градусов.