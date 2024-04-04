Челябинск утром 5 апреля заволокло густым туманом. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии региона
«По сообщению Челябинского гидрометцентра 5 апреля в связи с прохождением теплых атмосферных фронтов на территории Челябинска и южной части области наблюдается туман, низкая облачность. В утренние часы влажность воздуха на территории области составляет 90%», — сообщили в пресс-службе минэко.
В связи с природным явлением автовладельцам рекомендуется быть более внимательными и соблюдать дополнительные меры предосторожности при движении. По возможности следует снижать скорость.
По информации синоптиков, 6 апреля в регионе ожидается облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры составят от +2 до +4 градусов, днем — от +5 до +7 градусов.
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