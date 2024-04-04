Спикер свердловского заксо раскрыла, какие места благоустроят в этом году

В Богдановиче и Байнах после вмешательства спикера заксо благоустроят два места

05 апреля 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Территории обновят в Богдановиче и Байнах (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Байны (Богдановичский городской округ) в апреле начнется благоустройство площадки возле Дома культуры, закончить работы планируется в октябре. Также в этом году в порядок приведут Площадь Мира в Богдановиче, рассказала у себя в telegram-канале спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, которая поддерживала оба проекта. «[На площадке около Дома культуры] проходят все праздничные мероприятия, рядом берег реки, место красивое — я поддержала инициативу сельчан, и в рамках региональной госпрограммы „Формирование современной городской среды на территории Свердловской области“ необходимые средства на проведение работ из областного и муниципального бюджетов были выделены. В апреле подрядчик должен зайти на объект», — написала Бабушкина. Здесь обустроят спортивную и детскую площадки, высадят газон и кустарники, установят лавочки. В следующем году Байны будут праздновать 325-й день рождения, и обновленный сквер станет подарком сельчанам. В Богдановиче продолжат благоустраивать территорию напротив школы № 3. Здесь уже уложили рулонный газон и резиновое покрытие, сделали дорожки, установили уличное освещение, детский игровой комплекс и уличные музыкальные инструменты. В планах — благоустроить зону у Дома культуры возле Площади Мира, а именно разбить парк с дорожками, качелями и ротондой, установить освещение. Работы начнутся уже в апреле, срок окончания — сентябрь. «Я рада, что оказывала содействие в выделении финансирования на этот проект. Спасибо жителям, которые принимали участие в голосовании по выбору общественной территории и администрации ГО Богданович за усилия, которые они предпринимают, чтобы город был еще комфортнее», — добавила Бабушкина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Байны (Богдановичский городской округ) в апреле начнется благоустройство площадки возле Дома культуры, закончить работы планируется в октябре. Также в этом году в порядок приведут Площадь Мира в Богдановиче, рассказала у себя в telegram-канале спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, которая поддерживала оба проекта. «[На площадке около Дома культуры] проходят все праздничные мероприятия, рядом берег реки, место красивое — я поддержала инициативу сельчан, и в рамках региональной госпрограммы „Формирование современной городской среды на территории Свердловской области“ необходимые средства на проведение работ из областного и муниципального бюджетов были выделены. В апреле подрядчик должен зайти на объект», — написала Бабушкина. Здесь обустроят спортивную и детскую площадки, высадят газон и кустарники, установят лавочки. В следующем году Байны будут праздновать 325-й день рождения, и обновленный сквер станет подарком сельчанам. В Богдановиче продолжат благоустраивать территорию напротив школы № 3. Здесь уже уложили рулонный газон и резиновое покрытие, сделали дорожки, установили уличное освещение, детский игровой комплекс и уличные музыкальные инструменты. В планах — благоустроить зону у Дома культуры возле Площади Мира, а именно разбить парк с дорожками, качелями и ротондой, установить освещение. Работы начнутся уже в апреле, срок окончания — сентябрь. «Я рада, что оказывала содействие в выделении финансирования на этот проект. Спасибо жителям, которые принимали участие в голосовании по выбору общественной территории и администрации ГО Богданович за усилия, которые они предпринимают, чтобы город был еще комфортнее», — добавила Бабушкина.