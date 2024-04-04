В Перми упали цены на аренду квартир

В Перми аренда квартир стала дешевле на 8,6%

05 апреля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Аренда квартир стала доступнее Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми с января по март 2024 года снизились цены на аренду жилья. Больше всего подешевели ежемесячные платежи на трехкомнатные квартиры на 8,6%. Такие данные приводят аналитики федерального сервиса «Мир квартир». «Оказалось, что в первом квартале 2024 года сильно поднявшиеся цены на съемное жилье „сдуваются“ как минимум в половине крупных городов, а предложение, наоборот, растет. Так ставки на „однушки“ в Перми подешевели на 0,9%, на „двушки“ — на 5,7%, на „трешки“ — на 8,6%», — сказано в исследовании. Уточняется, что снять однокомнатную квартиру в Перми в среднем можно за 21,4 тысячи рублей в месяц, двухкомнатные сдают за 25,7 тысяч рублей, а трехкомнатные — за 33,2 тысячи рублей. Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что несмотря на снижение ставок, цены все равно выше тех, что были в первом квартале 2023 года. В среднем по стране «однушки» за год стали дороже на 20%, «двушки» — на 16,8%, а «трешки» — 11,6%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с января по март 2024 года снизились цены на аренду жилья. Больше всего подешевели ежемесячные платежи на трехкомнатные квартиры на 8,6%. Такие данные приводят аналитики федерального сервиса «Мир квартир». «Оказалось, что в первом квартале 2024 года сильно поднявшиеся цены на съемное жилье „сдуваются“ как минимум в половине крупных городов, а предложение, наоборот, растет. Так ставки на „однушки“ в Перми подешевели на 0,9%, на „двушки“ — на 5,7%, на „трешки“ — на 8,6%», — сказано в исследовании. Уточняется, что снять однокомнатную квартиру в Перми в среднем можно за 21,4 тысячи рублей в месяц, двухкомнатные сдают за 25,7 тысяч рублей, а трехкомнатные — за 33,2 тысячи рублей. Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что несмотря на снижение ставок, цены все равно выше тех, что были в первом квартале 2023 года. В среднем по стране «однушки» за год стали дороже на 20%, «двушки» — на 16,8%, а «трешки» — 11,6%.