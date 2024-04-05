05 апреля 2024

В Екатеринбурге таксист плюнул в лицо пассажирке

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, такси, яндекс такси
В екатеринбургском такси разгорелся серьезный скандал (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге произошел конфликт между таксистом и пассажиркой, в результате которого водитель высадил женщину из автомобиля и плюнул ей в лицо. Об инциденте высказались обе стороны конфликта.

«Идите отсюда вон! Вы неадекватная потому что какая-то. Еще руки будете распускать на меня!» — сказал таксист, после чего распахнул дверь и плюнул в пассажирку.

Спор вспыхнул из-за того, что поездка затянулась. Девушка заказала такси по тарифу с попутчиками и возмутилась, когда таксист поехал за другим пассажиром без предупреждения. После инцидента служба поддержки такси извинилась перед клиенткой и заверила, что водитель больше не будет получать заказы от сервиса. Клиентке вернули деньги за поездку.

«Мы довезли одного пассажира, после чего сервис мне прислал заказ еще от одного пассажира. И я поехал за ним. Очередность развоза пассажиров регулирует сам сервис, а не водитель!» — рассказал таксист E1, добавив, что пассажирка начала его оскорблять и требовать изменить маршрут в ее пользу.

По словам водителя, конфликт обострился, когда пассажирка попыталась отобрать у него телефон. Он признал, что его реакция была излишней, и плевок был неуместен. Таксист также направил жалобу на клиентку в техподдержку и ожидает оценки ситуации со стороны сервиса.

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В Екатеринбурге произошел конфликт между таксистом и пассажиркой, в результате которого водитель высадил женщину из автомобиля и плюнул ей в лицо. Об инциденте высказались обе стороны конфликта. «Идите отсюда вон! Вы неадекватная потому что какая-то. Еще руки будете распускать на меня!» — сказал таксист, после чего распахнул дверь и плюнул в пассажирку. Спор вспыхнул из-за того, что поездка затянулась. Девушка заказала такси по тарифу с попутчиками и возмутилась, когда таксист поехал за другим пассажиром без предупреждения. После инцидента служба поддержки такси извинилась перед клиенткой и заверила, что водитель больше не будет получать заказы от сервиса. Клиентке вернули деньги за поездку. «Мы довезли одного пассажира, после чего сервис мне прислал заказ еще от одного пассажира. И я поехал за ним. Очередность развоза пассажиров регулирует сам сервис, а не водитель!» — рассказал таксист E1, добавив, что пассажирка начала его оскорблять и требовать изменить маршрут в ее пользу. По словам водителя, конфликт обострился, когда пассажирка попыталась отобрать у него телефон. Он признал, что его реакция была излишней, и плевок был неуместен. Таксист также направил жалобу на клиентку в техподдержку и ожидает оценки ситуации со стороны сервиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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