В Екатеринбурге таксист плюнул в лицо пассажирке

06 апреля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

В екатеринбургском такси разгорелся серьезный скандал (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге произошел конфликт между таксистом и пассажиркой, в результате которого водитель высадил женщину из автомобиля и плюнул ей в лицо. Об инциденте высказались обе стороны конфликта. «Идите отсюда вон! Вы неадекватная потому что какая-то. Еще руки будете распускать на меня!» — сказал таксист, после чего распахнул дверь и плюнул в пассажирку.



Спор вспыхнул из-за того, что поездка затянулась. Девушка заказала такси по тарифу с попутчиками и возмутилась, когда таксист поехал за другим пассажиром без предупреждения. После инцидента служба поддержки такси извинилась перед клиенткой и заверила, что водитель больше не будет получать заказы от сервиса. Клиентке вернули деньги за поездку.



«Мы довезли одного пассажира, после чего сервис мне прислал заказ еще от одного пассажира. И я поехал за ним. Очередность развоза пассажиров регулирует сам сервис, а не водитель!» — рассказал таксист E1, добавив, что пассажирка начала его оскорблять и требовать изменить маршрут в ее пользу.



По словам водителя, конфликт обострился, когда пассажирка попыталась отобрать у него телефон. Он признал, что его реакция была излишней, и плевок был неуместен. Таксист также направил жалобу на клиентку в техподдержку и ожидает оценки ситуации со стороны сервиса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге произошел конфликт между таксистом и пассажиркой, в результате которого водитель высадил женщину из автомобиля и плюнул ей в лицо. Об инциденте высказались обе стороны конфликта. «Идите отсюда вон! Вы неадекватная потому что какая-то. Еще руки будете распускать на меня!» — сказал таксист, после чего распахнул дверь и плюнул в пассажирку. Спор вспыхнул из-за того, что поездка затянулась. Девушка заказала такси по тарифу с попутчиками и возмутилась, когда таксист поехал за другим пассажиром без предупреждения. После инцидента служба поддержки такси извинилась перед клиенткой и заверила, что водитель больше не будет получать заказы от сервиса. Клиентке вернули деньги за поездку. «Мы довезли одного пассажира, после чего сервис мне прислал заказ еще от одного пассажира. И я поехал за ним. Очередность развоза пассажиров регулирует сам сервис, а не водитель!» — рассказал таксист E1, добавив, что пассажирка начала его оскорблять и требовать изменить маршрут в ее пользу. По словам водителя, конфликт обострился, когда пассажирка попыталась отобрать у него телефон. Он признал, что его реакция была излишней, и плевок был неуместен. Таксист также направил жалобу на клиентку в техподдержку и ожидает оценки ситуации со стороны сервиса.