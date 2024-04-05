05 апреля 2024

Челябинцев угостили булочками в память о Жириновском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
В Челябинске почтили память Жириновского Фото:

В Челябинске 6 апреля почтили память основателя и экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. На улицах и возле храмов активисты угощали горожан булочками в память о политике, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Все партийцы и неравнодушные жители региона сегодня, 6 апреля, вспоминали великого Владимира Жириновского — заказывали панихиды, ставили свечи в церквях. Активисты партии угостили горожан булочками в память о Жириновском», — сообщается в telegram-канале регионального отделения ЛДПР.

Жириновский ушел из жизни два года назад — 6 апреля 2022 года. Политик запомнился своими эксцентричными заявлениями, касающимися политической обстановки как внутри России, так и за ее пределами. Многие высказывания оказались пророческими и стали восприниматься общественностью как предсказания. URA.RU вспомнило основные предсказания Жириновского.

Булочки в Челябинске в память о Жириновском раздавали на улицах и возле храмов
Булочки в Челябинске в память о Жириновском раздавали на улицах и возле храмов
Челябинцы 6 апреля вспомнили заветы Жириновского
Челябинцы 6 апреля вспомнили заветы Жириновского

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В Челябинске 6 апреля почтили память основателя и экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. На улицах и возле храмов активисты угощали горожан булочками в память о политике, сообщает пресс-служба регионального отделения партии. «Все партийцы и неравнодушные жители региона сегодня, 6 апреля, вспоминали великого Владимира Жириновского — заказывали панихиды, ставили свечи в церквях. Активисты партии угостили горожан булочками в память о Жириновском», — сообщается в telegram-канале регионального отделения ЛДПР. Жириновский ушел из жизни два года назад — 6 апреля 2022 года. Политик запомнился своими эксцентричными заявлениями, касающимися политической обстановки как внутри России, так и за ее пределами. Многие высказывания оказались пророческими и стали восприниматься общественностью как предсказания. URA.RU вспомнило основные предсказания Жириновского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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