В Челябинске 6 апреля почтили память основателя и экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. На улицах и возле храмов активисты угощали горожан булочками в память о политике, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
«Все партийцы и неравнодушные жители региона сегодня, 6 апреля, вспоминали великого Владимира Жириновского — заказывали панихиды, ставили свечи в церквях. Активисты партии угостили горожан булочками в память о Жириновском», — сообщается в telegram-канале регионального отделения ЛДПР.
Жириновский ушел из жизни два года назад — 6 апреля 2022 года. Политик запомнился своими эксцентричными заявлениями, касающимися политической обстановки как внутри России, так и за ее пределами. Многие высказывания оказались пророческими и стали восприниматься общественностью как предсказания. URA.RU вспомнило основные предсказания Жириновского.
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