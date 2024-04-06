Пермячка завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх в Париже

07 апреля 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

Наталья Малышева стала обладательницей олимпийской лицензии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спортсменка из Перми Наталья Малышева завоевала олимпийскую лицензию. Турнир по спортивной борьбе проходил в Баку, передает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Прикамья. «Наталья Малышева выступала в весовой категории 53 кг. Она вышла в финал и завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх, которые будут проходить в Париже. Поединок за первое место не проводился», — написано в telegram-канале ведомства. В министерстве отмечают, что Федерация спортивной борьбы РФ продолжает добиваться допуска спортсменов на Олимпиаду. Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия. По словам президента комитета Томаса Баха, для восстановления членства в МОК Олимпийский комитет РФ должен следовать правилам Олимпийской хартии. В МИД России также предупреждали россиян о возможных провокациях на играх. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спортсменка из Перми Наталья Малышева завоевала олимпийскую лицензию. Турнир по спортивной борьбе проходил в Баку, передает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Прикамья. «Наталья Малышева выступала в весовой категории 53 кг. Она вышла в финал и завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх, которые будут проходить в Париже. Поединок за первое место не проводился», — написано в telegram-канале ведомства. В министерстве отмечают, что Федерация спортивной борьбы РФ продолжает добиваться допуска спортсменов на Олимпиаду. Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия. По словам президента комитета Томаса Баха, для восстановления членства в МОК Олимпийский комитет РФ должен следовать правилам Олимпийской хартии. В МИД России также предупреждали россиян о возможных провокациях на играх.