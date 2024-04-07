07 апреля 2024

Мэрия Челябинска совместно с ГИБДД проведет рейды по стройкам

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Заседание Президиума регионального отделения партии «Единая Россия». Челябинск , котова наталья
Котова распорядилась провести переговоры со всеми застройщиками Фото:

Мэрия Челябинска на следующей неделе совместно с ГИБДД проведет выездные рейды по стройплощадкам на предмет выноса грязи. Об этом на аппаратном совещании 8 апреля сообщил главе Челябинска Наталье Котовой вице-мэр Андрей Ксензов.

«В конце прошлой недели активизировался ряд строительных площадок. На следующей неделе планируем выездные рейды. Сегодня сам поеду на Университетскую набережную во второй половине дня, где ряд строек выносит грязь на проезжую часть. Буду синхронизировать работу как дорожных служб, так и строительных организаций», — доложил главе города Наталье Котовой Ксензов.

Глава города Наталья Котова дала поручение вице-мэру по строительству Александру Перемыкину провести переговоры со всеми застройщиками, чтобы они мыли колеса перед тем, как выезжать на проезжую часть. В свою очередь, Перемыкин сообщил, что, если застройщики продолжат вывозить со своих площадок грязь на колесах спецтехники, их будут штрафовать. В случае выявления факта выноса грязи на проезжую часть со строительных площадок, что запрещено правилами благоустройства, застройщики будут оштрафованы на крупную сумму.

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Мэрия Челябинска на следующей неделе совместно с ГИБДД проведет выездные рейды по стройплощадкам на предмет выноса грязи. Об этом на аппаратном совещании 8 апреля сообщил главе Челябинска Наталье Котовой вице-мэр Андрей Ксензов. «В конце прошлой недели активизировался ряд строительных площадок. На следующей неделе планируем выездные рейды. Сегодня сам поеду на Университетскую набережную во второй половине дня, где ряд строек выносит грязь на проезжую часть. Буду синхронизировать работу как дорожных служб, так и строительных организаций», — доложил главе города Наталье Котовой Ксензов. Глава города Наталья Котова дала поручение вице-мэру по строительству Александру Перемыкину провести переговоры со всеми застройщиками, чтобы они мыли колеса перед тем, как выезжать на проезжую часть. В свою очередь, Перемыкин сообщил, что, если застройщики продолжат вывозить со своих площадок грязь на колесах спецтехники, их будут штрафовать. В случае выявления факта выноса грязи на проезжую часть со строительных площадок, что запрещено правилами благоустройства, застройщики будут оштрафованы на крупную сумму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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