Власти РФ субсидируют программы аренды жилья на Дальнем Востоке на 87 млрд рублей

Власти РФ субсидирует программы аренды жилья на Дальнем Востоке на 87 млрд

08 апреля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Программа, запущенная в 2023 году, получила новое финансирование в девяти дальневосточных регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU В девяти регионах Дальнего Востока продлят программы льготной аренды жилья, на озвученные цели дополнительно направят 87 млрд рублей. Об этом объявил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 8 апреля. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Новость по теме Правительство направит 450 млрд рублей на уникальное оборудование «Правительство реализует комплекс системных мер для развития этих территорий. Среди них — программа доступного арендного жилья. Она была запущена в прошлом году по поручению президента. И для ее выполнения направили 87 млрд рублей», — рассказал Мишустин, отметив, что благодаря данным мерам жители дальневосточных регионов смогут в течение пяти лет арендовать дополнительно 5,5 тысячи квартир. Программа субсидирования аренды жилья с участием структуры ДОМ.РФ запущена в девяти субъектах на Дальнем Востоке в 2023 году. С ее помощью арендовать квартиры и домовладения могут молодые и востребованные специалисты, студенты, участники СВО. «Рассчитываем, что механизм долгосрочной аренды создаст комфортные условия для местных жителей и привлечет на Дальний Восток профессионалов из других регионов», — заключил Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В девяти регионах Дальнего Востока продлят программы льготной аренды жилья, на озвученные цели дополнительно направят 87 млрд рублей. Об этом объявил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 8 апреля. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». «Правительство реализует комплекс системных мер для развития этих территорий. Среди них — программа доступного арендного жилья. Она была запущена в прошлом году по поручению президента. И для ее выполнения направили 87 млрд рублей», — рассказал Мишустин, отметив, что благодаря данным мерам жители дальневосточных регионов смогут в течение пяти лет арендовать дополнительно 5,5 тысячи квартир. Программа субсидирования аренды жилья с участием структуры ДОМ.РФ запущена в девяти субъектах на Дальнем Востоке в 2023 году. С ее помощью арендовать квартиры и домовладения могут молодые и востребованные специалисты, студенты, участники СВО. «Рассчитываем, что механизм долгосрочной аренды создаст комфортные условия для местных жителей и привлечет на Дальний Восток профессионалов из других регионов», — заключил Мишустин.