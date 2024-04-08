Власти РФ субсидируют программы аренды жилья на Дальнем Востоке на 87 млрд рублей

В девяти регионах Дальнего Востока продлят программы льготной аренды жилья, на озвученные цели дополнительно направят 87 млрд рублей. Об этом объявил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 8 апреля. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».
«Правительство реализует комплекс системных мер для развития этих территорий. Среди них — программа доступного арендного жилья. Она была запущена в прошлом году по поручению президента. И для ее выполнения направили 87 млрд рублей», — рассказал Мишустин, отметив, что благодаря данным мерам жители дальневосточных регионов смогут в течение пяти лет арендовать дополнительно 5,5 тысячи квартир.
Программа субсидирования аренды жилья с участием структуры ДОМ.РФ запущена в девяти субъектах на Дальнем Востоке в 2023 году. С ее помощью арендовать квартиры и домовладения могут молодые и востребованные специалисты, студенты, участники СВО. «Рассчитываем, что механизм долгосрочной аренды создаст комфортные условия для местных жителей и привлечет на Дальний Восток профессионалов из других регионов», — заключил Мишустин.
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