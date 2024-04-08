Челябинцы стали вдвое чаще предлагать коттеджи для аренды. Скрин

В Челябинске вдвое выросло количество загородных коттеджей, сдаваемых в аренду
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Фестиваль воздухоплавания «Самрау». Башкортостан, недвижимость, коттеджи, вид сверху
В регионе в начале апреля 2024 года снять коттедж на сутки в среднем можно за 5,5 тысяч рублей Фото:

В Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года на 46% выросло количество коттеджей, сдаваемых в аренду. При этом стоимость аренды загородной недвижимости выросла на 10% до 5,5 тысяч рублей за сутки, сообщили 8 апреля в пресс-службе «Авито Путешествий».

«На начало апреля 2024 года в сравнении с аналогичным периодом в 2023 года в Челябинской области объем предложения доступных для посуточной аренды загородных объектов увеличился на 46%. Средняя стоимость краткосрочной аренды загородных домов в регионе 5,5 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе «Авито Путешествий» отметили, на данный момент в регионе сдается 1780 загородных домов. В Челябинске зафиксирован высокий спрос на земельные участки и частные дома. В целом за последние три года в городе покупка участков и возведение на них коттеджей с последующей сдачей в аренду набирает обороты и является вполне доходным бизнесом.

В Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года на 46% выросло количество коттеджей, сдаваемых в аренду
В Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года на 46% выросло количество коттеджей, сдаваемых в аренду

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В Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года на 46% выросло количество коттеджей, сдаваемых в аренду. При этом стоимость аренды загородной недвижимости выросла на 10% до 5,5 тысяч рублей за сутки, сообщили 8 апреля в пресс-службе «Авито Путешествий». «На начало апреля 2024 года в сравнении с аналогичным периодом в 2023 года в Челябинской области объем предложения доступных для посуточной аренды загородных объектов увеличился на 46%. Средняя стоимость краткосрочной аренды загородных домов в регионе 5,5 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе «Авито Путешествий» отметили, на данный момент в регионе сдается 1780 загородных домов. В Челябинске зафиксирован высокий спрос на земельные участки и частные дома. В целом за последние три года в городе покупка участков и возведение на них коттеджей с последующей сдачей в аренду набирает обороты и является вполне доходным бизнесом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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