В Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года на 46% выросло количество коттеджей, сдаваемых в аренду. При этом стоимость аренды загородной недвижимости выросла на 10% до 5,5 тысяч рублей за сутки, сообщили 8 апреля в пресс-службе «Авито Путешествий».
«На начало апреля 2024 года в сравнении с аналогичным периодом в 2023 года в Челябинской области объем предложения доступных для посуточной аренды загородных объектов увеличился на 46%. Средняя стоимость краткосрочной аренды загородных домов в регионе 5,5 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе «Авито Путешествий» отметили, на данный момент в регионе сдается 1780 загородных домов. В Челябинске зафиксирован высокий спрос на земельные участки и частные дома. В целом за последние три года в городе покупка участков и возведение на них коттеджей с последующей сдачей в аренду набирает обороты и является вполне доходным бизнесом.
В Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года на 46% выросло количество коттеджей, сдаваемых в аренду
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года на 46% выросло количество коттеджей, сдаваемых в аренду. При этом стоимость аренды загородной недвижимости выросла на 10% до 5,5 тысяч рублей за сутки, сообщили 8 апреля в пресс-службе «Авито Путешествий». «На начало апреля 2024 года в сравнении с аналогичным периодом в 2023 года в Челябинской области объем предложения доступных для посуточной аренды загородных объектов увеличился на 46%. Средняя стоимость краткосрочной аренды загородных домов в регионе 5,5 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе «Авито Путешествий» отметили, на данный момент в регионе сдается 1780 загородных домов. В Челябинске зафиксирован высокий спрос на земельные участки и частные дома. В целом за последние три года в городе покупка участков и возведение на них коттеджей с последующей сдачей в аренду набирает обороты и является вполне доходным бизнесом.