Челябинцы стали вдвое чаще предлагать коттеджи для аренды. Скрин

В Челябинске вдвое выросло количество загородных коттеджей, сдаваемых в аренду

08 апреля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

В регионе в начале апреля 2024 года снять коттедж на сутки в среднем можно за 5,5 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года на 46% выросло количество коттеджей, сдаваемых в аренду. При этом стоимость аренды загородной недвижимости выросла на 10% до 5,5 тысяч рублей за сутки, сообщили 8 апреля в пресс-службе «Авито Путешествий». «На начало апреля 2024 года в сравнении с аналогичным периодом в 2023 года в Челябинской области объем предложения доступных для посуточной аренды загородных объектов увеличился на 46%. Средняя стоимость краткосрочной аренды загородных домов в регионе 5,5 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе «Авито Путешествий» отметили, на данный момент в регионе сдается 1780 загородных домов. В Челябинске зафиксирован высокий спрос на земельные участки и частные дома. В целом за последние три года в городе покупка участков и возведение на них коттеджей с последующей сдачей в аренду набирает обороты и является вполне доходным бизнесом. В Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года на 46% выросло количество коттеджей, сдаваемых в аренду Скрин: пресс-служба «Авито Путешествий» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года на 46% выросло количество коттеджей, сдаваемых в аренду. При этом стоимость аренды загородной недвижимости выросла на 10% до 5,5 тысяч рублей за сутки, сообщили 8 апреля в пресс-службе «Авито Путешествий». «На начало апреля 2024 года в сравнении с аналогичным периодом в 2023 года в Челябинской области объем предложения доступных для посуточной аренды загородных объектов увеличился на 46%. Средняя стоимость краткосрочной аренды загородных домов в регионе 5,5 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе «Авито Путешествий» отметили, на данный момент в регионе сдается 1780 загородных домов. В Челябинске зафиксирован высокий спрос на земельные участки и частные дома. В целом за последние три года в городе покупка участков и возведение на них коттеджей с последующей сдачей в аренду набирает обороты и является вполне доходным бизнесом.