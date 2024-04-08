Суд продлил арест режиссеру из-за спектакля, оправдывающего терроризм

Замоскворецкий суд Москвы решил продлить срок содержания под стражей режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук до 4 мая по обвинению в оправдании терроризма. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 мая», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что режиссеру и драматургу предъявлено окончательное обвинение за размещение на видеохостинге YouTube читки пьесы «Финист Ясный Сокол», которая, по мнению экспертов, содержала элементы оправдания терроризма, идеологии террористической группировки «Исламское государство» (Террористическая организация, запрещена в РФ) и джихадизма.
Адвокаты обвиняемых считают недопустимой «деструктологическую» экспертизу, на основе которой возбуждено уголовное дело, заключили в суде. Спектакль «Финист Ясный Сокол», поставленный Беркович в Москве по пьесе Петрийчук, рассказывает историю женщин, которые решают виртуально выйти замуж за сторонников радикального ислама и уехать в Сирию. Этот спектакль, финансируемый, в том числе, Министерством культуры, был награжден престижной театральной премией «Золотая маска».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.