Суд продлил арест режиссеру из-за спектакля, оправдывающего терроризм

08 апреля 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Светлана Петрийчук (слева на фото) и Евгения Беркович (справа на фото) на заседании суда Фото: Станислав Красильников/ТАСС Замоскворецкий суд Москвы решил продлить срок содержания под стражей режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук до 4 мая по обвинению в оправдании терроризма. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 мая», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что режиссеру и драматургу предъявлено окончательное обвинение за размещение на видеохостинге YouTube читки пьесы «Финист Ясный Сокол», которая, по мнению экспертов, содержала элементы оправдания терроризма, идеологии террористической группировки «Исламское государство» (Террористическая организация, запрещена в РФ) и джихадизма. Адвокаты обвиняемых считают недопустимой «деструктологическую» экспертизу, на основе которой возбуждено уголовное дело, заключили в суде. Спектакль «Финист Ясный Сокол», поставленный Беркович в Москве по пьесе Петрийчук, рассказывает историю женщин, которые решают виртуально выйти замуж за сторонников радикального ислама и уехать в Сирию. Этот спектакль, финансируемый, в том числе, Министерством культуры, был награжден престижной театральной премией «Золотая маска». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замоскворецкий суд Москвы решил продлить срок содержания под стражей режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук до 4 мая по обвинению в оправдании терроризма. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 мая», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что режиссеру и драматургу предъявлено окончательное обвинение за размещение на видеохостинге YouTube читки пьесы «Финист Ясный Сокол», которая, по мнению экспертов, содержала элементы оправдания терроризма, идеологии террористической группировки «Исламское государство» (Террористическая организация, запрещена в РФ) и джихадизма. Адвокаты обвиняемых считают недопустимой «деструктологическую» экспертизу, на основе которой возбуждено уголовное дело, заключили в суде. Спектакль «Финист Ясный Сокол», поставленный Беркович в Москве по пьесе Петрийчук, рассказывает историю женщин, которые решают виртуально выйти замуж за сторонников радикального ислама и уехать в Сирию. Этот спектакль, финансируемый, в том числе, Министерством культуры, был награжден престижной театральной премией «Золотая маска».