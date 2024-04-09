Глава МЧС прибыл в Оренбуржье

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Паводок и наводнение после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Херсон, собака, затопление, потоп, пес, последствия, животные, паводок, наводнение, стихия, разлив
Александр Куренков прибыл в Оренбуржье, чтобы скоординировать спасателей (архивное фото) Фото:
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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область для работы на месте подтопления от паводков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Ранее президент Владимир Путин поручил Куренкову отправиться в регионы, пострадавшие от затопления.

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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область для работы на месте подтопления от паводков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Ранее президент Владимир Путин поручил Куренкову отправиться в регионы, пострадавшие от затопления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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