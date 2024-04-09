Глава МЧС прибыл в Оренбуржье

Александр Куренков прибыл в Оренбуржье, чтобы скоординировать спасателей (архивное фото)
новость из сюжетаНаводнение в Орске из-за прорыва дамбы
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область для работы на месте подтопления от паводков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Ранее президент Владимир Путин поручил Куренкову отправиться в регионы, пострадавшие от затопления.
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