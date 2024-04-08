В Перми откроется кафе федеральной сети «Вилка Ложка»

09 апреля 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Зал кафе сможет вместить до 100 гостей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральная сеть фермерских кафе «Вилка Ложка» откроет свое заведение в Перми. Кафе появится по договору франшизы. «В Пермь заходит федеральная сеть фермерских кафе „Вилка Ложка“. Площадь заведения составит 290 квадратных метров, в нем смогут разместиться до 100 гостей», — пишет издание «Текст» со ссылкой на представителей сети «Вилка Ложка». Точную дату открытия кафе не разглашают. Известно, что заведение начнет работать не раньше конца мая. Сеть ресторанов быстрого питания «Вилка Ложка» существует с 2002 года. Первое заведение открылось в Новосибирске. В 2021 году компания провела ребрендинг концепции. Теперь заведения работают как фермерские кафе в 19 городах России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная сеть фермерских кафе «Вилка Ложка» откроет свое заведение в Перми. Кафе появится по договору франшизы. «В Пермь заходит федеральная сеть фермерских кафе „Вилка Ложка“. Площадь заведения составит 290 квадратных метров, в нем смогут разместиться до 100 гостей», — пишет издание «Текст» со ссылкой на представителей сети «Вилка Ложка». Точную дату открытия кафе не разглашают. Известно, что заведение начнет работать не раньше конца мая. Сеть ресторанов быстрого питания «Вилка Ложка» существует с 2002 года. Первое заведение открылось в Новосибирске. В 2021 году компания провела ребрендинг концепции. Теперь заведения работают как фермерские кафе в 19 городах России.