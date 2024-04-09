Происшествия С челябинского военного взыскали почти 50 тысяч рублей за разбитый дрон 09 апреля 2024 в 18:15 Размер текста - 17 + Военнослужащий допустил падение дрона и ответил за это в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С военного, проходящего военную службу по контракту в Челябинской области, взыскали почти 50 тысяч рублей за разбитый во время проведения воздушной разведки беспилотник. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, изначально исковые требования к военному были в 15 раз больше. «Суд рассмотрел гражданское дело по иску начальника ФГКУ к военнослужащему по контракту указанного учреждения о взыскании материального ущерба в размере 713600 рублей. Исковые требования удовлетворены частично. С ответчика взысканы в счет возмещения причиненного материального ущерба, денежные средства в размере 46706 рублей 10 копеек», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Военнослужащий разбил дрон весной прошлого года во время выполнения задач по мониторингу, воздушной разведке и корректировке спасательных групп в лесном массиве. Все произошло из-за нарушения правил эксплуатации беспилотного воздушного судна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! С военного, проходящего военную службу по контракту в Челябинской области, взыскали почти 50 тысяч рублей за разбитый во время проведения воздушной разведки беспилотник. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, изначально исковые требования к военному были в 15 раз больше. «Суд рассмотрел гражданское дело по иску начальника ФГКУ к военнослужащему по контракту указанного учреждения о взыскании материального ущерба в размере 713600 рублей. Исковые требования удовлетворены частично. С ответчика взысканы в счет возмещения причиненного материального ущерба, денежные средства в размере 46706 рублей 10 копеек», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Военнослужащий разбил дрон весной прошлого года во время выполнения задач по мониторингу, воздушной разведке и корректировке спасательных групп в лесном массиве. Все произошло из-за нарушения правил эксплуатации беспилотного воздушного судна. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям