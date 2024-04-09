09 апреля 2024

В Свердловской области закрыли все ледовые переправы

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Спасатели призвали свердловчан не выходить на весенний лед
Спасатели призвали свердловчан не выходить на весенний лед Фото:

В Свердловской области с 10 апреля закрыты все ледовые переправы и места массового выхода людей на лед. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Специалисты МЧС России напоминают, что не стоит совершать необдуманных поступков и выходить на весенний лед. Не подвергайте опасности свою жизнь. Обращайте внимание на аншлаги, установленные на водоемах. Не пренебрегайте этой информацией, в противном случае беды не избежать», — отметили в ведомстве.

Полуголые женщины вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы привлечь внимание к людям, рыбачащим во время ледохода. В руках у активисток была табличка с надписью «Тает лед. Иди домой».

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В Свердловской области с 10 апреля закрыты все ледовые переправы и места массового выхода людей на лед. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Специалисты МЧС России напоминают, что не стоит совершать необдуманных поступков и выходить на весенний лед. Не подвергайте опасности свою жизнь. Обращайте внимание на аншлаги, установленные на водоемах. Не пренебрегайте этой информацией, в противном случае беды не избежать», — отметили в ведомстве. Полуголые женщины вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы привлечь внимание к людям, рыбачащим во время ледохода. В руках у активисток была табличка с надписью «Тает лед. Иди домой».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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