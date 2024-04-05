Полуголые екатеринбурженки вышли на лед, чтобы спасти рыбаков

Жительницы Екатеринбурга провели необычную акцию на льду. Они вышли на лед в купальниках, чтобы привлечь внимание к людям, рыбачащим во время ледохода. подробности рассказала организатор перфоманса Елена Степкина.
«Начал таять лед, и стало опасно на нем находиться. Эти рыбаки очень рискуют. Я решила привлечь внимание к этой проблеме. Мы провели пляжную вечеринку (перформанс) на фоне хрупкого льда и рыбаков на нем. Температура воздуха была +16 градусов. Почти лето, пора загорать уже. Рыба подождет», — заявила активистка E1.ru.
Девушки под зажигательную музыку танцевали на фоне льда и рыбаков, в руках у них была табличка с надписью «Тает лед. Иди домой». После этого один рыбак действительно ушел домой.
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