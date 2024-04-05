Полуголые екатеринбурженки вышли на лед, чтобы спасти рыбаков

06 апреля 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженки в купальниках станцевали для рыбаков (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительницы Екатеринбурга провели необычную акцию на льду. Они вышли на лед в купальниках, чтобы привлечь внимание к людям, рыбачащим во время ледохода. подробности рассказала организатор перфоманса Елена Степкина. «Начал таять лед, и стало опасно на нем находиться. Эти рыбаки очень рискуют. Я решила привлечь внимание к этой проблеме. Мы провели пляжную вечеринку (перформанс) на фоне хрупкого льда и рыбаков на нем. Температура воздуха была +16 градусов. Почти лето, пора загорать уже. Рыба подождет», — заявила активистка E1.ru.



Девушки под зажигательную музыку танцевали на фоне льда и рыбаков, в руках у них была табличка с надписью «Тает лед. Иди домой». После этого один рыбак действительно ушел домой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницы Екатеринбурга провели необычную акцию на льду. Они вышли на лед в купальниках, чтобы привлечь внимание к людям, рыбачащим во время ледохода. подробности рассказала организатор перфоманса Елена Степкина. «Начал таять лед, и стало опасно на нем находиться. Эти рыбаки очень рискуют. Я решила привлечь внимание к этой проблеме. Мы провели пляжную вечеринку (перформанс) на фоне хрупкого льда и рыбаков на нем. Температура воздуха была +16 градусов. Почти лето, пора загорать уже. Рыба подождет», — заявила активистка E1.ru. Девушки под зажигательную музыку танцевали на фоне льда и рыбаков, в руках у них была табличка с надписью «Тает лед. Иди домой». После этого один рыбак действительно ушел домой.