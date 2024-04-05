05 апреля 2024

Полуголые екатеринбурженки вышли на лед, чтобы спасти рыбаков

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Рыбаки на Городском пруду. Екатеринбург, лед, рыбалка, весна, вода
Екатеринбурженки в купальниках станцевали для рыбаков (архивное фото) Фото:

Жительницы Екатеринбурга провели необычную акцию на льду. Они вышли на лед в купальниках, чтобы привлечь внимание к людям, рыбачащим во время ледохода. подробности рассказала организатор перфоманса Елена Степкина.

«Начал таять лед, и стало опасно на нем находиться. Эти рыбаки очень рискуют. Я решила привлечь внимание к этой проблеме. Мы провели пляжную вечеринку (перформанс) на фоне хрупкого льда и рыбаков на нем. Температура воздуха была +16 градусов. Почти лето, пора загорать уже. Рыба подождет», — заявила активистка E1.ru.

Девушки под зажигательную музыку танцевали на фоне льда и рыбаков, в руках у них была табличка с надписью «Тает лед. Иди домой». После этого один рыбак действительно ушел домой.

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Жительницы Екатеринбурга провели необычную акцию на льду. Они вышли на лед в купальниках, чтобы привлечь внимание к людям, рыбачащим во время ледохода. подробности рассказала организатор перфоманса Елена Степкина. «Начал таять лед, и стало опасно на нем находиться. Эти рыбаки очень рискуют. Я решила привлечь внимание к этой проблеме. Мы провели пляжную вечеринку (перформанс) на фоне хрупкого льда и рыбаков на нем. Температура воздуха была +16 градусов. Почти лето, пора загорать уже. Рыба подождет», — заявила активистка E1.ru. Девушки под зажигательную музыку танцевали на фоне льда и рыбаков, в руках у них была табличка с надписью «Тает лед. Иди домой». После этого один рыбак действительно ушел домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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