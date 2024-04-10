В Пермском крае собирают архив об СВО

Архив Соликамска просит у жителей документы и фото об участии в спецоперации

Нашивки, значки и вымпелы тоже принимаются в коллекцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Соликамске (Пермский край) городской архив собирает коллекцию документальных свидетельств об участии жителей в специальной операции на Украине. Горожан просят принести фотографии, документы, письма и дневники — все, что поможет сохранить память о роли соликамцев в СВО.

«Мы призываем всех принять участие в формировании коллекции документов, образованных в ходе проведения специальной военной операции, отражающих жизнь военнослужащих, фотографий, за которыми стоят живые человеческие истории, эпизоды военных будней и сплетенные с войной фрагменты судеб. Вместе с фотографиями архив принимает удостоверения, грамоты, благодарности, а также письменные и устные рассказы, воспоминания, письма, дневники, плакаты, листовки, стихи и тексты песен, посвященные СВО», — говорится на странице администрации Соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Таким образом архив Соликамска намерен сохранить наследие, увековечить память о бойцах-участниках СВО и популяризировать патриотическое воспитание. Материалы можно принести в архив или отправить, если это возможно, в электронном виде.