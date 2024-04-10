В Пермском крае собирают архив об СВО

Архив Соликамска просит у жителей документы и фото об участии в спецоперации
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Отправка гуманитарной помощи в зону СВО. Курган, символ z, сво, военный, зона сво
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Спецоперация РФ на Украине

В Соликамске (Пермский край) городской архив собирает коллекцию документальных свидетельств об участии жителей в специальной операции на Украине. Горожан просят принести фотографии, документы, письма и дневники — все, что поможет сохранить память о роли соликамцев в СВО.

«Мы призываем всех принять участие в формировании коллекции документов, образованных в ходе проведения специальной военной операции, отражающих жизнь военнослужащих, фотографий, за которыми стоят живые человеческие истории, эпизоды военных будней и сплетенные с войной фрагменты судеб. Вместе с фотографиями архив принимает удостоверения, грамоты, благодарности, а также письменные и устные рассказы, воспоминания, письма, дневники, плакаты, листовки, стихи и тексты песен, посвященные СВО», — говорится на странице администрации Соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Таким образом архив Соликамска намерен сохранить наследие, увековечить память о бойцах-участниках СВО и популяризировать патриотическое воспитание. Материалы можно принести в архив или отправить, если это возможно, в электронном виде.

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В Соликамске (Пермский край) городской архив собирает коллекцию документальных свидетельств об участии жителей в специальной операции на Украине. Горожан просят принести фотографии, документы, письма и дневники — все, что поможет сохранить память о роли соликамцев в СВО. «Мы призываем всех принять участие в формировании коллекции документов, образованных в ходе проведения специальной военной операции, отражающих жизнь военнослужащих, фотографий, за которыми стоят живые человеческие истории, эпизоды военных будней и сплетенные с войной фрагменты судеб. Вместе с фотографиями архив принимает удостоверения, грамоты, благодарности, а также письменные и устные рассказы, воспоминания, письма, дневники, плакаты, листовки, стихи и тексты песен, посвященные СВО», — говорится на странице администрации Соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Таким образом архив Соликамска намерен сохранить наследие, увековечить память о бойцах-участниках СВО и популяризировать патриотическое воспитание. Материалы можно принести в архив или отправить, если это возможно, в электронном виде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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